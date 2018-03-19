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TOKİ Kayaşehir’de 605 daireyi kurayla satacak

TOKİ Başkanı Turan, "Kayaşehir’de yapımı süren 605 konut için 2 Nisan ile 11 Nisan arasında talep toplayacağız. İnşallah 25 Nisan’da da kurasını çekip hak sahibi vatandaşları belirleyeceğiz." dedi.

TOKİ Kayaşehir’de 605 daireyi kurayla satacak

TOKİ Başkanı Turan, "Kayaşehir’de yapımı süren 605 konut için 2 Nisan ile 11 Nisan arasında talep toplayacağız. İnşallah 25 Nisan’da da kurasını çekip hak sahibi vatandaşları belirleyeceğiz." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 19:00
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TOKİ Kayaşehir’de 605 daireyi kurayla satacak

İSTANBUL

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ tarafından Kayaşehir’de inşası süren projeyi yerinde inceleyerek, örnek dairede bir basın açıklaması yaptı.

Kayaşehir bölgesinde yeni bir sosyal konut satışına çıktıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Kayaşehir’de yapımı süren 605 konut için 2 Nisan ile 11 Nisan arasında talep toplayacağız. Vatandaşlarımız ilgili bankalara müracaat ederek istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılacaklar. İnşallah 25 Nisan’da da kurasını çekip hak sahibi vatandaşları belirleyeceğiz."

"Konutlar 160 bin liradan başlıyor”

Projede yer alan 400’ün üzerinde konutun bir mahalle konseptiyle tasarlandığını ifade eden Turan, projede çarşı, spor alanları, mescit ve okul gibi yapıların da yer aldığını kaydetti.
Turan, şunları söyledi:

"Umudumuz yıl sonuna kadar bu konutları teslim etme, hatta dokuzuncu onuncu aylarda teslim etmek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada konutlar 160 bin liradan başlıyor, 4+1 daireler de 600 bin lira civarında. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor konutlar. 120 Aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Dediğim gibi vatandaşlarımız için ulaşılabilir konutlardır. 1+1 daire için 667 liradan başlıyor taksitler, 2+1 daireler için bin- bin 200 lira olan yerler var… Vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek bizden bilgi alabilecekler."

"Konut sahibi olmama şartı var"

TOKİ’nin bütün sosyal konut başvuru şartlarının bu projede de geçerli olduğunu anlatan Turan, "Burası bir sosyal konut projesidir ama orta gelir grubuna hitap eder. Yani vatandaşlarımıza tabii ki taksitleri biraz daha yüksek gelir. Ancak yine de bu konutlara sahip olmanın şartı da 18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, daha önce TOKİ’den hiç konut sahibi olmamak şartımız var. Konut sahibi olmama şartı var. Konutlar için kura çekildiğinde de 2 yıl bu konutları satamazlar. Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil ilk kitlemiz." ifadelerini kullandı.

Turan, kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedeli 2 Mayıs’ta geri alacağını da kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİKayaşehirDaireSatışKura
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