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TOKİ faiz oranlarını indirdi

TOKİ tarafından 24 Nisan'da başlatılacak yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler banka kredisini 120 ay vade imkanı ile 0,99 faiz oranından kullanabilecek.

TOKİ faiz oranlarını indirdi

TOKİ tarafından 24 Nisan'da başlatılacak yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler banka kredisini 120 ay vade imkanı ile 0,99 faiz oranından kullanabilecek.

22 Nisan 2018 Pazar 13:59
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TOKİ faiz oranlarını indirdi

ANKARA -  Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 24 Nisan'da başlatılacak yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, banka kredisini 120 ay vade imkanı ile 0,99 faiz oranından kullanabilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvuruların 24 Nisan'da başlayacağını belirtti.

50 bin liraya kadar 0,99 faizle

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri sahiplerinin borç bakiyelerini Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini belirten Turan, şu bilgiyi verdi:

"Konut faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerekiyordu. Biz de bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip konut kredisi faizlerini 50 bin liraya kadar 120 ay vade imkanı ile 0,99'dan verecek. 50 bin liranın üzerindeki kredi oranları ise 120 aya kadar yüzde 1,06 faiz oranıyla verilecek. Yapılan bu uygulama ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz indirin' çağrısına da eşlik etmiş olduk."

Son tarih 18 Mayıs

İndirim kampanyasının konut ve iş yeri sahipleri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu da belirten Turan, "Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin liraya kadar 120 ayda 0,99'a gelmesi önemli bir adımdır. Bunun 50 bin lira üzerinde de uygulanması gerekmektedir." dedi.

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son tarih olan 18 Mayıs'a kadar başvurularını yapması gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılmasının mümkün olmayacağını söyledi. 

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını belirterek, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİFaizÖnce Vatan Gazetesi
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