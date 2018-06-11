TOKİ'den inşaat sektörüne 15 yılda 150 milyar lira kaynak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurulduğu 1984 yılından 2002'ye kadar geçen 19 yılda 43 bin konut üretirken, 2003-2018 yıllarında alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için ihale tarihi alınmış projelerle 835 bin sosyal konut rakamına ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, piyasa şartlarında konut edinememiş vatandaşlar için 2003'ten itibaren nitelikli sosyal konut üreten bir kamu idaresi haline getirilen TOKİ, dar ve orta gelire sahip vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 500 büyük şantiyede inşa faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurulduğu günden 2002 yılına kadar 19 yılda 43 bin konut üreten TOKİ, 2003-2018 yıllarında alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için ihale tarihi alınmış projelerle 835 bin sosyal konut rakamına ulaşarak Türkiye için bir başarı hikayesi oldu.

Dar ve orta gelir grubu için 374 bin 42, alt-yoksul gelir grubu için ise 151 bin 301 konut üreten TOKİ'nin, konut gecekondu dönüşüm uygulaması 142 bin 301, afet konutu uygulaması 37 bin 734, tarım köy uygulaması 6 bin 415, ihale tarihi alınmış projelerin sayısı ise 11 bin 177'e ulaştı.

TOKİ'den emeklilere her yıl 15 bin konut

TOKİ, emeklilere 250 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle uygun ödeme koşullarında ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Mevcut konut üretimlerinin yüzde 25'i emeklilere ayrılırken, doğrudan kendi talepleriyle yepyeni konut projeleri de hayata geçiriliyor. Her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaş, TOKİ sayesinde konut sahibi oluyor.

Şehit aileleri ve gazilere öncelik

Ayrıca şehit aileleri ve engelli vatandaşlara öncelikli konut temin edilmesi için bir ilki başlatan TOKİ, şehit yakınları, dul ve yetimler, gazi ve maluller ile engelli vatandaşların ev sahibi olmaları için bu gruplara öncelik veriyor. Yaklaşık 22 bin şehit ailesi ve malule 900 milyon faizsiz ve 25 yıl vadeli konut kredisi verilerek konut sahibi olmaları sağlandı.

TOKİ, Türkiye için adeta stratejik bir konu haline gelmiş Kentsel Yenileme kapsamında yerel yönetimlerle işbirliği içinde 60 ilde büyük kentsel dönüşüm projeleri başlattı. 60 şehirde, 53 milyon metrekarelik alanda 193 aktif projeyle Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hareketi sürüyor.

100 bin nüfuslu 32 şehir

TOKİ, 2002'den itibaren özellikle fiili konut inşasında, şehirlerin yenilenmesi ve çehresinin değişmesinde, konutu olmayanları az peşinat ve uzun vadeler içinde kira öder gibi konut sahibi olmalarını temin ederek 15 yılda yüz bin nüfuslu 32 şehir inşa etti.

Son 4 yılda mahalle konsepti içinde az katlı planda 100 bini aşkın konut üretildi. Tüm yeni konut üretimleri de aynı anlayış ile projelendiriliyor.

2023 hedefi 1 milyon 200 bin konut

Bütün bu hizmetleri devletin genel bütçesinden pay almadan gerçekleştiren ve 15 yılda inşaat sektörüne yaklaşık 150 milyar lira kaynak aktaran TOKİ, önümüzdeki 5 yıl içinde 400 bin konut daha yaparak 2023'te 1 milyon 200 bin rakamına ulaşmayı hedefliyor.

2023'te yaklaşık 5 milyon kişi TOKİ güvencesinde çağdaş, tüm beklentilere yanıt veren, konforlu evlerde yepyeni bir yaşam sürecek.

Toplam 14 bin 305 sosyal donatı uygulaması

TOKİ'nin yaptığı sosyal donatıların dağılımı ise şöyle:

19 stadyum, 19 üniversite, 991 spor salonu, 266 hastane, 96 sağlık ocağı, 919 ticaret merkezi, 196 kamu hizmet binası, 23 bin 284 derslikli bin 55 okul, 42 kütüphane, 71 bin 873 kapasiteli 189 yurt ve pansiyon, 699 cami, 37 sevgi evi.

Engelsiz yaşam merkezi, huzurevi, eczane, karakol, askeri hizmet binaları, halk eğitimi merkezi, kültür merkezi, toplum merkezi, uygulama oteli ile toplam 14 bin 305 sosyal donatı inşa edildi.

TOKİPARK'lar ile daha çok yeşil

TOKİ, sürdürülebilir çevre ve şehircilik prensipleri doğrultusunda TOKİPARK adıyla Türkiye'nin pek çok kentinde "daha çok yeşil" anlayışı ile büyük şehir parkları kuruyor.

Bu doğrultuda 2023’e kadar ülke genelinde pek çok TOKİPARK projesi hayata geçirilecek.