Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TOKİ 540 bin aileyi evsahibi yaptı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 540 bin 118 konut yaptıklarını açıkladı.

TOKİ 540 bin aileyi evsahibi yaptı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 540 bin 118 konut yaptıklarını açıkladı.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 16:05
933 Okunma
TOKİ 540 bin aileyi evsahibi yaptı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 540 bin 118 konut yaptıklarını açıkladı.

KARABÜK 

 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 81 il 800 ilçede 2 bin 239 şantiyemizde bugün itibariyle 540 bin 118 konut rakamına ulaştık'' dedi.
Karabel, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Karabük'te Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. 
Bütün bakanlıklarla protokollerinin bulunduğunu hatırlatan Karabel, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıklara ihtiyaçları doğrultusunda karakol, sağlık tesisleri, hastane, okul ve yurtlar yaptıklarını söyledi.
Spor Bakanlığı ile de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karabel, şöyle konuştu:
''Bir çok hizmet binası yaptık. Bu çalışmalara aynı şevkle devam ediyoruz. 81 il 800 ilçede, 2 bin 239 şantiyemizde bugün itibariyle 540 bin 118 konut rakamına ulaştık. Sayın Başbakanımızın bize tebliğ etmiş olduğu 2023 yılına kadar ikinci bir 500 bin konutluk hedefimiz daha var. Bunu da 2011 seçiminden sonra üstlendik ve bugüne kadar 40 bin küsür konutu da tamamlamış olduk. Çalışmalarımız bundan sonra daha çok kentsel yenileme doğrultusunda devam edecek. Yeni afet yasasının çıkmasıyla birlikte afet riski taşıyan bölgelerdeki kentsel yenileme çalışmalarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerle birlikte devam edecektir.''
Türkiye'deki tarihi konutların restorasyonu ve onarımlarında destek verdiklerini belirten Karabel, ''Tarihi Safranbolu ilçesinde en kısa zamanda yöresel mimariye uygun bir şekilde projeler başlatacağız. Biz tarihi yapılara da kredi veriyoruz, üst limitimiz 105 bin lira. Eğer şahıs olarak talep olursa Türkiye genelinde yaptığımız gibi Safranbolu'da da gerekli kredi işlemlerini başlatıp çalışmaları ve yenileme çalışmalarını yerinde görerek, izleyerek kredilerimizi verip tamamlatmaya çalışacağız'' diye konuştu

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 08:06
Anahtar Kelimeler:
TOKİEvsahibiAile540 Bin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ