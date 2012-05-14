TOKİ 540 bin aileyi evsahibi yaptı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 540 bin 118 konut yaptıklarını açıkladı.

KARABÜK

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bugüne kadar 81 il 800 ilçede 2 bin 239 şantiyemizde bugün itibariyle 540 bin 118 konut rakamına ulaştık'' dedi.

Karabel, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Karabük'te Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Bütün bakanlıklarla protokollerinin bulunduğunu hatırlatan Karabel, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıklara ihtiyaçları doğrultusunda karakol, sağlık tesisleri, hastane, okul ve yurtlar yaptıklarını söyledi.

Spor Bakanlığı ile de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karabel, şöyle konuştu:

''Bir çok hizmet binası yaptık. Bu çalışmalara aynı şevkle devam ediyoruz. 81 il 800 ilçede, 2 bin 239 şantiyemizde bugün itibariyle 540 bin 118 konut rakamına ulaştık. Sayın Başbakanımızın bize tebliğ etmiş olduğu 2023 yılına kadar ikinci bir 500 bin konutluk hedefimiz daha var. Bunu da 2011 seçiminden sonra üstlendik ve bugüne kadar 40 bin küsür konutu da tamamlamış olduk. Çalışmalarımız bundan sonra daha çok kentsel yenileme doğrultusunda devam edecek. Yeni afet yasasının çıkmasıyla birlikte afet riski taşıyan bölgelerdeki kentsel yenileme çalışmalarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerle birlikte devam edecektir.''

Türkiye'deki tarihi konutların restorasyonu ve onarımlarında destek verdiklerini belirten Karabel, ''Tarihi Safranbolu ilçesinde en kısa zamanda yöresel mimariye uygun bir şekilde projeler başlatacağız. Biz tarihi yapılara da kredi veriyoruz, üst limitimiz 105 bin lira. Eğer şahıs olarak talep olursa Türkiye genelinde yaptığımız gibi Safranbolu'da da gerekli kredi işlemlerini başlatıp çalışmaları ve yenileme çalışmalarını yerinde görerek, izleyerek kredilerimizi verip tamamlatmaya çalışacağız'' diye konuştu