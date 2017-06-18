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TOKİ 10 bin 491 konut ve iş yerini teslim etti

TOKİ, bu yıl 16 ildeki 10 bin 491 konut ve iş yerini sahiplerine teslim etti.

TOKİ 10 bin 491 konut ve iş yerini teslim etti

TOKİ, bu yıl 16 ildeki 10 bin 491 konut ve iş yerini sahiplerine teslim etti.

18 Haziran 2017 Pazar 11:58
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TOKİ 10 bin 491 konut ve iş yerini teslim etti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), bu yıl 16 ilde yapımı tamamlanan 10 bin 491 konut ve iş yeri sahiplerine teslim edildi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tamamlanan ve sahiplerine teslim edilen konutlara ilişkin, "Bu yıl, şimdiye kadar yapımı tamamlanan Nevşehir, Niğde, Adapazarı, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Karabük, Osmaniye, Düzce'de 10 bin 491 konut ve iş yeri teslim edildi."dedi.

Turan, üç yıl içerisinde ihalesi gerçekleştirilen konut sayısının da 93 bini geçtiğini kaydetti. 

6 ayda 30 bin konut ihale edildi

Turan, bu yılki konut hedefinin 65 bin olduğunu dile getirerek, temmuz ayı sonuna kadar ihale edilen konut sayısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"5 bin 688 konutluk 17 ihalenin tarihi belli oldu, bin 912 konutluk 6 ihale inceleme aşamasında, 7 bin 476 konutluk 17 ihale sözleşme aşamasında, 15 bin 39 konutluk 40 ihalenin ise sözleşmesi imzalandı. Toplamda şimdiye kadar 30 bin 115 konut hedefine ulaştık."

Şehit aileleri ve görev malullerine 668 milyon lira kredi kullandırıldı

TOKİ Başkanı Turan, şehit aileleri ve görev malulleri için faizsiz konut kredisi kullandırdıklarını söyledi.

Bu yılın nisan ayı sonuna kadar 19 bin 907 kişiye toplam 668 milyon lira kredi kullandırıldığını vurgulayan Turan, "Geçen yıl bin 317, son 4 ay içinde de 551 aileye kişi başına 102 bin lira faizsiz kredi açılmıştır." bilgisini verdi.

2014'te 66, 2015'te 76, 2016'da 79 olmak üzere toplamda 726 tescilli eserin restorasyonu için kredi açıldığını söyleyen Turan, "Temel üretim ilkelerimizden biri 'mutlak kalite' yaklaşımıdır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi, İdaremizin birinci önceliği haline gelmiştir. Hedefimiz, konutlarımızın yakın gelecekte 'önce kalite' ile anılıyor olmasıdır." ifadesini kullandı. 

AA

Son Güncelleme: 18.06.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
Iş YeriKonutTOKİ
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