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TOBB'dan İsmet Yılmaz'a tebrik

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Halkın iradesi sonucu Meclise seçilen milletvekillerimizin oylarıyla TBMM Başkanlığı’na seçilen İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik ediyorum" dedi

TOBB'dan İsmet Yılmaz'a tebrik

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Halkın iradesi sonucu Meclise seçilen milletvekillerimizin oylarıyla TBMM Başkanlığı’na seçilen İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik ediyorum" dedi

02 Temmuz 2015 Perşembe 10:48
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TOBB'dan İsmet Yılmaz'a tebrik

ANKARA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sistem içinde halkın iradesi sonucu Meclise gönderilen milletvekillerinin oylarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na seçilen İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, İsmet Yılmaz'ı kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz’ın, halkın iradesini temsil eden en üst makam olan TBMM Başkanlık görevini layıkıyla yapacağına inandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, demokrasinin en güzel, en ideal rejim olduğunu belirtti.

Sistem içinde halkın iradesi sonucu Meclise seçilen milletvekillerinin oylarıyla, TBMM Başkanlı olan İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TBMM yeni başkanını seçmiştir. Milli iradenin tescil ettiği adres, demokrasinin gereklerini yerine getirerek, sağlıklı bir seçim gerçekleştirmiştir. Başarılı bir görev süreci geçirmesini dileyerek, Sayın Yılmaz’ın bu güzide makamın bitamam hakkını vereceğine inandığımızı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:31
Anahtar Kelimeler:
TOBBönce Vatan
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