TOBB'dan İsmet Yılmaz'a tebrik

ANKARA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sistem içinde halkın iradesi sonucu Meclise gönderilen milletvekillerinin oylarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na seçilen İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik etti.



Hisarcıklıoğlu, İsmet Yılmaz'ı kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz’ın, halkın iradesini temsil eden en üst makam olan TBMM Başkanlık görevini layıkıyla yapacağına inandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, demokrasinin en güzel, en ideal rejim olduğunu belirtti.



Sistem içinde halkın iradesi sonucu Meclise seçilen milletvekillerinin oylarıyla, TBMM Başkanlı olan İsmet Yılmaz’ı Türk iş dünyası adına tebrik ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TBMM yeni başkanını seçmiştir. Milli iradenin tescil ettiği adres, demokrasinin gereklerini yerine getirerek, sağlıklı bir seçim gerçekleştirmiştir. Başarılı bir görev süreci geçirmesini dileyerek, Sayın Yılmaz’ın bu güzide makamın bitamam hakkını vereceğine inandığımızı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

