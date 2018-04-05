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TOBB Kobi’ler İçin ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ Başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığı ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. TOBB projeyle, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri, Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. Proje kapsamında TOBB, Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Skor” ile KOBİ’lerin Dijital Skor’unu ölçecek ve dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası belirleyecek. Bu sayede Türkiye’nin il il ve sektör sektör dijitalleşme karnesinin ortaya çıkarılmasına liderlik edecek. KOBİ’ler bu hareket kapsamında, 7 ilde düzenlenecek Dijitalleşme Eğitimlerine katılarak danışmanlık ve mentorluk desteği alabilecek.

TOBB Kobi’ler İçin ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ Başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığı ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. TOBB projeyle, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri, Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. Proje kapsamında TOBB, Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Skor” ile KOBİ’lerin Dijital Skor’unu ölçecek ve dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası belirleyecek. Bu sayede Türkiye’nin il il ve sektör sektör dijitalleşme karnesinin ortaya çıkarılmasına liderlik edecek. KOBİ’ler bu hareket kapsamında, 7 ilde düzenlenecek Dijitalleşme Eğitimlerine katılarak danışmanlık ve mentorluk desteği alabilecek.

05 Nisan 2018 Perşembe 15:03
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TOBB Kobi’ler İçin ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ Başlattı

İş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Hareketi başlattı. KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlatılan proje ile TOBB, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri Vodafone işbirliği ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. Yapılan işbirliği kapsamında ilk olarak, Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen Dijital Skor sayesinde, TOBB’un temsil ettiği işletmelerin dijitalleşmedeki durumları ortaya konulacak ve dijital ihtiyaçları belirlenecek. Ardından Vodafone danışmanları tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlerle, işletmelere özel çözümler sunulacak. İşletmeler ayrıca, 7 ilde düzenlenecek e-ticaret ve dijitalleşme eğitimlerine katılarak, dijital mentorluk desteği de alabilecek.

Ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayabilmek hedefiyle gerçekleştirilen işbirliğinin tanıtım toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in katılımlarıyla düzenlendi.

Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına konuşan GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak için dijitalleşmenin önemini vurgulayarak; “Biz de Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için TOBB olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Her alanda teknolojiyi kullanıyoruz. TOBB’un üyelerine sunduğu her hizmeti dijital hale getiriyoruz. Gururla söylüyorum, 81 ilde, 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsamızda bunu başardık. Artık üyelerimiz evlerinden ofislerinden hiç çıkmadan tüm belgeleri cep telefonlarına indirebiliyor. Teknolojiyi kullanarak şirket kurma süresini 1 haftadan 1 saate indirdik.

Kısa vadede şirket kuruluşunu tamamen online platforma taşımayı hedefliyoruz. Ve işte şimdi burada Vodafone ile birlikte Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatıyoruz.” dedi.

Meltem Bakiler Şahin: “Rekabetin büyük olanın değil, dijital olanın kazanacağı doğrultuda yeniden şekillendiği bu süreçte, Türkiye’nin KOBİ’lerini daha iyi bir geleceğe taşıyacak bu önemli projenin, bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Faaliyetlerini Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürdürdüklerini kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şöyle konuştu:

“Türkiye’yi dijitalleşmeye götürecek yolda Yarına Hazırım Platformumuzla işletmeler için uçtan uca çözümler sunuyor, iş yapış şekillerini dönüştürmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. TOBB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle ise; toplam girişim sayısının yüzde 90’dan fazlasını, istihdamın %73,5’ini, ülkede elde edilen toplam cironun ise %62’sini oluşturan KOBİ’lerimize çok daha yakından temas edebilme fırsatı yakalamaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece işletmelerin dijital iş ortağı olma iddiamızı da bir adım ileri taşıyoruz. İşbirliğimiz Türkiye’deki tüm KOBİ’leri kucaklayan bir yapıya sahip. Rekabetin büyük olanın değil, dijital olanın kazanacağı doğrultuda yeniden şekillendiği bu süreçte, Vodafone olarak KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları noktalarda geliştirdiğimiz çözümlerle yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Dijital Skor uygulamasını kurumsal müşterilerimizin daha iyi bir gelecek için ulaşmak istedikleri dijitalleşme hedefine hizmet etmek üzere geliştirdik. Bu uygulama, Türkiye’de liderliğini yapmaya aday olduğumuz dijitalleşmenin en somut adımlarından biri olma özelliğini taşıyor ve daha rekabetçi, yeni nesil bir özel sektörün oluşmasına katkı sağlıyor. Buna göre Vodafone abonesi olan işletmeler, dijital skorlarını hesaplayarak, profillerine göre teknoloji ihtiyaçlarını belirleyip; verimliliklerini artıracak çözümlere ulaşabiliyorlar. Bu çözümleri, tüm işletmelerin dijitalleşmeye eşit oranda erişimini sağlayabilmek hedefiyle, önemli avantajlarla sunmaya özen gösteriyoruz.”

7 ilde eğitim ve mentorluk verilecek

TOBB, KOBİ’lerin Dijital Skor’larının hesaplanmasının ardından ihtiyaçlarının ortaya konulmasıyla  danışmanlık, eğitim ve mentorluk alabilecekleri işbirliği kapsamında 7 ilde eğitim serisi düzenleyecek. Eğitimlerin ilki, projenin tanıtımının da yapıldığı 5 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

TOBB’un temsil ettiği KOBİ’lere dijital dönüşüm yolunda dev avantajlar

İşbirliği kapsamında Vodafone şirketlere dijital skor hesaplama, ihtiyaç haritası belirleme, dijital çözümler sunma ve danışmanlık desteği verecek. TOBB’un temsil ettiği ve Vodafone abonesi olan işletmeler, Vodafone’un Güvenli Net hizmetinden 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanacak. Ayrıca Vodafone KOBİ’lere iletişim ve sabit çözüm hizmetlerinde yaklaşık 1.000TL’lik indirim fırsatı sunacak.

GittiGidiyor ise işbirliği kapsamında Vodafone abonelerine ihtiyaca göre yıllık 5.400 TL’ye varan Pro ya da Mega Mağaza aboneliğini ücretsiz sunacak. Diğer yandan, yine GittiGidiyor’dan 1.000 TL değerinde ücretsiz Geleceğim E-Ticaret eğitim hakkı, rehberlik hizmeti ve Günün Fırsatı alanına hızlı teklif gönderip uygun fiyatlı ürünlerin fırsatlar arasında görünebilmesi gibi imkânlar da Vodafone abonelerine özel olarak sunulacak. Ek olarak GittiGidiyor’da listelenen ürünler, GittiGidiyor ana sayfasında da yer alacak ve Vodafone’lu KOBİ’ler özel sayfasından alıcılara sunulabilecek.

İşbirliği kapsamında ayrıca Google ise Vodafone abonelerine özel olarak dijital pazarlama konusunda destek sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’Dijital Dönüşüm Hareketi
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