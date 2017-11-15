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TOBB, IRU yönetiminde

TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürü Gözütok, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin yönetimine girdi.

TOBB, IRU yönetiminde

TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürü Gözütok, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin yönetimine girdi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:11
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TOBB, IRU yönetiminde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Gözütok, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) Yöneti̇m Kurulunaseçildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin uluslararası temsilde bir ilki daha başardığı belirtilerek, "TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Gözütok, merkezi Cenevre'de bulunan IRU Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi." ifadesi kullanıldı.

Gözütok'un, 9 kişiden oluşan IRU Yönetim Kuruluna ilk defa seçimle giren Türk temsilci olduğu belirtildi.

Seçimlerde, kendi konseyinde aday olan Fransa, Danimarka ve Litvanya'nın da aralarında bulunduğu 6 ülke adayını geride bırakan Gözütok'un 2 yıl süreyle görev yapacağı bildirildi.

Uluslararası taşımacılıkta tek örgüt

IRU, insanların ve eşyaların sürdürülebilir hareketliliği için çalışan uluslararası karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı temsiline haiz tek örgüt olarak görev yapıyor. Ticaretin, ekonomik büyümenin, iş gücünün, çevrenin ve toplum güvenliğinin artırılması ve gelişimi için çözümler üreten IRU'nun 100'ü aşkın ülkede üyeleri bulunuyor. Ulusal taşımacılık dernekleri ve kuruluşlarıyla onların üyesi nakliyecileri temsil eden IRU, iş dünyası, hükümetler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin tümüyle yakın iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor. IRU dünyada yılda 1 milyondan fazla tır karnesi kapsamında yapılan taşımaların tümüne sigorta ve teminat sağlıyor.

TOBB ise IRU'nun en stratejik ve önemli paydaşlarından birisi olarak dikkati çekiyor. Tır karne sisteminde garantörlük üstelenen TOBB, IRU ile birlikte Elektronik Tır Sistemi, Elektronik Yük Hamule Senedi (CMR), konteyner taşımalarına tır teminatı gibi uluslararası ticareti kolaylaştıran, sürdürülebilir projeler geliştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBAslı GözütokUluslararası Karayolu Taşımacılığı BirliğiIRU
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