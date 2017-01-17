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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye'nin güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek, "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Made in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye'nin güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek, "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Made in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi.

17 Ocak 2017 Salı 10:08
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim

DOHA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2. KOBİ'ler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalıştıklarını söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin son yıllarda çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bundan 15 yıl önce Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi, yanlış duymadınız. Şimdi bu rakam yılda tam 36 bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar dolara ulaştı.

Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmezken bugün itibarıyla firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler. Şimdi bunun çok daha ötesinde işler yapmak istiyoruz." "Allah bunun hesabını hepimize sorar" Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör eliyle büyüyen, girişimci bir ülke haline geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişim gücü var. Katar'da bizde olmayan en büyük şey sermaye girişimi, ucuz enerji var. Projeleri bir araya getirelim. Sizde para var, bizde girişimci ruh var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi. İslam ülkelerine Allah tarafından müthiş bir coğrafya bahşedildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bütün bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece 10,2. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 25'ine, Çin ise yüzde 15'ine sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi dünyanın en fakir 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını hepimize sorar." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesini yıllardır beklediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu adım atılırsa, Türkiye ile Katar arasındaki ticareti güçlendirecek en önemli işlerden biri yapılmış olacak. Ticaretimiz sınıf atlayacak. Türkiye olarak biz bu işi hemen bitirmek istiyoruz. Körfez ülkelerinden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. İkincisi de İslam ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC’i hayata geçirmemiz lazım. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez Ülkeleri, taviz listelerini güncellerse, anlaşma yürürlüğe girecek. Burada da Katarlı dostlarımızın öncülük yapmasını bekliyoruz." Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Al Sani, TOBB-Katar Sanayi ve Ticaret Odası İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

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