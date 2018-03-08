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TMSF, 5 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

TMSF, Jin Haber Ajansı, Azadiyat Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşlarını 954 bin 422 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF, 5 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

TMSF, Jin Haber Ajansı, Azadiyat Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşlarını 954 bin 422 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

08 Mart 2018 Perşembe 11:31
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TMSF, 5 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

İSTANBUL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 5 medya kuruluşunun varlıklarını 954 bin 422 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Jin Haber Ajansı, Azadiyat Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa sunuldu.

5 medya kuruluşunun varlıkları toplam 954 bin 422 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar, 9 Mart mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında 13 Mart'ta açık artırma yapılacak.

Bu arada, bazı basın yayın kuruluşlarından TMSF'ye devredilen 6 araç da 1 milyon 138 bin 500 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tmsf5 Medya Kuruluşu
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