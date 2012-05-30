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TMSF, 49 gayrimenkulü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 14 ilde 49 gayrimenkulü satışa çıkardı.

TMSF, 49 gayrimenkulü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 14 ilde 49 gayrimenkulü satışa çıkardı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 16:46
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TMSF, 49 gayrimenkulü satışa çıkardı

ANKARA

TMSF, amme borcundan dolayı hacizli bulunan 49 gayrimenkulü, Bankacılık Kanunu'nun Fon'a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma suretiyle satışa çıkardığını açıkladı.
Satışa çıkarılanlar arasında Muğla Fethiye'de zeytinlik hissesinden İstanbul Bakırköy'de dükkana, Mersin Silifke'de meskenden İzmir 1'inci Sanayi Sitesi'nde metal kesim atölyesine kadar çeşitli gayrimenkuller bulunuyor. Satılacak gayrimenkullerin muhammen bedelleri toplamı ise yaklaşık 15 trilyon lira civarında.
İlk ihalenin 13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacağı, satışı yapılamayan gayrimenkullere ilişkin ikinci ihalenin 20 Haziran 2012 Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.
İhale hükümlerinde gayrimenkullere ilişkin satış bedellerinin peşin olarak tahsil edileceği belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 08:47
Anahtar Kelimeler:
Tmsf49 GayrimenkulSatış
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