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TMO fındık alımına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

TMO fındık alımına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:07
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TMO fındık alımına başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Uzunisa Mahallesi'nde depo kiralayan TMO, daha önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan alıyor.

Karapınar Mahallesi'nden yaklaşık 800 kilogram fındık getiren üreticilerden Enis Saytaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun alım yapacağını basın yoluyla öğrendiğini belirterek, "Duyar duymaz önce TMO'dan randevu aldım. Bugün de fındığımı getirdim. Serbest piyasada 9 lira olan fındık burada 10 lira." dedi.

TMO'ya fındık verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Saytaş, "Fiyat daha yüksek olsaydı bizler için daha iyi olabilirdi ancak serbest piyasa koşullarına rağmen 10 liralık fiyat yine de iyi." ifadesini kullandı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık piyasasında olmasının oldukça iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Serbest piyasanın işleyişinin tıkandığı noktada TMO 'ben de varım' dedi. Burada amaç zaten çok fiyattan ziyade serbest piyasanın yeniden işlemesidir. TMO da bu noktada üreticinin imdadına yetişti diyebiliriz." dedi. 

Öte yandan TMO yetkilileri, satın alınan fındık bedelinin, üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
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