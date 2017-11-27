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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:56
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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 222 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,93761, en düşük fiyat 3,93229, en yüksek fiyat 3,94210 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,93474 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 148 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,01546, en düşük fiyat 4,01030, en yüksek fiyat 4,02189 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,01235 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
TLEkonomi
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