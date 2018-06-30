TL seçimin ardından pozitif ayrıştı

Türk lirası (TL), 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bu yıla 3,80 seviyelerinde başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Değer kazanan dolar endeksi ve seçim atmosferinin negatif etkisiyle yükseliş eğilimini koruyan dolar /TL, 23 Mayıs'ta 4,92 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ederken, TL de 24 Haziran'daki seçimlerle siyasi belirsizliğin ortadan kalkması sonucu gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. TL, dolar karşısında bu hafta yüzde 1,86 değer kazandı.

En çok Arjantin pezosu değer kaybetti

TL bu hafta gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında ortalama yaklaşık yüzde 1,5 değer kaybetti.Bu dönemde gelişen ülke para birimlerinin performansına bakıldığında, dolar karşısında en çok Arjantin pezosunun değer kaybettiği görüldü. Yüzde 7 değer kaybeden Arjantin pezosunu, yüzde 2,5 ile Şili pezosu, yüzde 2,4 ile Brezilya reali takip etti.

Analistler, TL'de seçim öncesi görülen negatif ayrışmanın, seçimlerin ardından azalan belirsizliklerle tersine döndüğünü, gelecek dönemde atılacak doğru adımlarla dolar kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini belirtti.

"Dolar/TL, kısa vadede 4,80'i geçemez"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirme yapan Anadolu Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocaman, yıl başından bu yana TL’de yaşanan hızlı değer kaybı sonrasında, TL'nin son günlerde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını dile getirdi.

Bunda erken seçimin atlatılması sonrasındaki pozitif beklentilerin etkili olduğunu bildiren Kocaman,"Seçim politikaları ile birlikte mali disiplinde görülen bir miktar gevşemenin, yeni kabine ile yeniden sıkılaştırılacağına dair beklentiler, sıkı para politikasının devam ettirileceğine yönelik söylemlerin etkili olduğunu düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, seçim sonrası yaşanan bu pozitif ayrışmanın devamı için piyasada beklentilerin karşılanması ve güvenin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun sağlanması halinde TL’de değer kazanımın devam edeceğini dile getirdi. Dolar/TL'nin 4,60’ın altında kalıcılık sağlaması halinde 4,56 ardından 4,50-4,45 bandına doğru geri çekilebileceğini ifade eden Kocaman, 4,70’in aşılması halinde ise 4,80'nin görülebileceğini ancak kısa vadede 4,80 seviyesinin kırılamayacağını dile getirdi.

"Dolar/TL 4,25-4,30 bandına kadar gerileyebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve ikinci tur olmadan başkanlık yarışının sona ermesinin, TL varlıklar üzerinde daha önceden belirsizlik yüzünden oluşan değer kayıplarının geri alınmasını sağladığını kaydetti.

Turşucu, TL’deki değer kazancının kalıcı olmasının iki faktöre bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birincisi dış faktörler ve güçlenen ABD doları. Dolarında güçlenmenin sürdürmesi durumunda bu yurt içinde TL üzerinde negatif baskı yaratmaya devam edebilir. Bir diğer dış faktör ise buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının devam edip etmeyeceği. İçeride ise piyasalar ekonomi yönetiminde hangi isimler olacağı ve nasıl adımlar atılıp nasıl bir söylem içerisinde olunacağını bekliyor. 8 Temmuz ‘da yeni bakanlar belli oluyor ve piyasalar için olumlu bir haber. Ancak bunun ardından söylemler belirleyici olacak görünüyor. Piyasaların aradığı güven ortamının oluşması durumunda TL’deki değer kazancı devam edebilir ve Dolar/TL düşüşünü sürdürebilir."

Turşucu, teknik olarak dolar/TL'de 4,50 ve 4,45'in önemli destek seviyeleri olduğunu, 4,45 seviyesinin altına gerilemelerin başlaması durumunda ise 4,25-4,30 bölgesine kadar düşüşün devam edebileceğini kaydetti.

"Kabineye ilişkin olumlu beklentiler TL varlıklara yansıdı"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, seçimlerin ardından kabineye ilişkin olumlu beklentilerin TL varlıkların fiyatlarına yansıdığını kaydetti.

Türk varlıklarında seçim sonrası pozitif ayrışma devam ettiğini bildiren Erken, TL'nin değer kazanımı ile gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Erkan, seçim belirsizliğinin ortadan kalkması sonrasında yatırımcıların yeni kabine içerisinde ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve bu süreçte de maliye ve para politikası adımlarının nasıl olacağına dikkat ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Mali politikalarda oluşturulacak disiplin, kamu harcamalarında gerçekleşecek olası kısıntılar ile sıkı para politikası koşullarının desteklenmesi, kurda olumsuz yönde hareketleri engelleyebilir. Ayrıca özellikle enflasyon beklentilerinin yükseldiği ve gelişen ülke tahvillerindeki çıkışların dikkati çektiği bir ortamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına yönelik atacağı adımlar da takip edilecek en önemli gündem maddeleri. Piyasa ilk etapta meclis ve hükümete ilişkin takvimi dikkate alacaktır. Yeni kabinede kimler olacak, ekonomi yönetimi kimlerden oluşacak ve ekonomik reformların uygulanabilirliği ne olacak, piyasa bunları merak ediyor."

Erkan, teknik açıdan dolar/TL'nin 4,5850- 4,5550 bölgesi üzerinde kaldığı sürece 4,66 başta olmak üzere 4,70 ve 4,74 dirençlerine doğru çıkışını sürdürmek isteyeceğini ifade etti.

Kurun 4,66 seviyesinden baskı görmesi durumunda ise 4,5850 - 4,5550 seviyelerine kadar gerileyebileceğini dile getiren Erkan, "Dolar/TL'ye yönelik kısa vadeli tepki düşüncesinin devam edebilmesi içinse, 4,5850 -4,5550 bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 4,5120 başta olmak üzere 4,48 ve 4,45 destekleri dikkat çekebilir." değerlendirmesinde bulundu.