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TL Merkez Bankası ile güçleniyor

TCMB kararı öncesinde 3,5950 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, faiz kararının açıklanması sonrasında 3,5608'e kadar geriledi.

TL Merkez Bankası ile güçleniyor

TCMB kararı öncesinde 3,5950 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, faiz kararının açıklanması sonrasında 3,5608'e kadar geriledi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:42
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TL Merkez Bankası ile güçleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMBfaiz kararının ardından Türk lirası varlıklarına ilginin arttığı görülüyor. 

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırdı. GLP faiz oranındaki artışın etkisiyle TL'nin diğer para birimleri karşısında hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi dikkati çekti.

PPK kararı öncesinde 3,5950 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, faiz kararının açıklanması sonrasında 3,5608'e kadar geriledi. Saat 14.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,5640'tan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 3,8860, sterlin/TL de yüzde 0,6 gerileyerek 4,5740'tan alıcı buluyor.

Günün ilk yarısını dünkü kapanış seviyelerinin hemen üzerinde tamamlayan BIST 100 endeksi de PPK'nın faiz kararının ardından şu dakikalarda yüzde 0,15 yükselişle 94.800 seviyelerinde bulunuyor.

Altının gram fiyatı ise uluslararası piyasada ons fiyatındaki yüzde 0,1'lik yükselişe karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 144,9 liraya kadar inmesinin ardından 145 liranın hemen üzerinde dengelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTcmbTürk LirasıTL
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