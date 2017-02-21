TL emsallerine şubatta fark attı

Yaklaşık 11 ay aradan sonra dolar karşısında ilk kez 3 hafta üst üste değer kazanan Türk lirası (TL), şubat başından dünkü kapanışa kadar yüzde 3,83 kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri içinde de en iyi performansı gösterdi.

Yıla 3,52 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 11 Ocak'ta 3,9422 seviyelerine kadar yükselse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasalara müdahaleleriyle düşüşe geçerek 14 Mart 2016'dan bu yana ilk defa 3 hafta üst üste değer kaybetti.

Düşüş eğilimini bu haftaya da taşıyan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledi.

Dolar/TL'nin dolar karşısında 3,80 seviyelerinde olduğu 30 Ocak'ta, yayımladığı rapor ile 3,59 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulunan Hollanda merkezli Rabobank'ın öngördüğü seviyelere de yaklaşıldı.

"Şubat ayında en iyi performans gösteren para birimi"

Bu ay gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı TL sergiledi. TL, şubat başından dünkü kapanışa kadar yüzde 3,83 artışla dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'nin, gelişmekte olan para birimleri arasında bu ay en iyi performans gösteren para birimi olduğunu söyledi.

"Dolar/TL, 3,60 kırılırsa 3,40-3,55 bandına geri çekilebilir"

Paksoy, teknik olarak düzeltmenin hız kazanması için 3,58-3,60 desteğinin kırılma olasılığının önemli olacağını, bunun gerçekleşmesi halinde aşağıda 3,40-3,55 geniş bant aralığına doğru bir hareketin mümkün hale gelebileceğini belirterek, "Arada gelecek yükselişlerde 3,65 -3,67 üzerine geçilmesi durumunda 3,70-3,75 aralığı önemli bir direnç eşiği olarak öne çıkacaktır." dedi.