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TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin

Prof. Dr. Kerem Alkin: TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin

TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin

Prof. Dr. Kerem Alkin: TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin

26 Şubat 2017 Pazar 11:04
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TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dolar üzerinden borçlanmanın gelecek dönemde pahalı olacağını belirterek, "TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin. Dolar cinsinden borçlanmayın." önerisinde bulundu.

Tüm Kırtasiyeciler Derneğinden (TÜKİD) yapılan açıklamaya göre, TÜKİD ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlenen "İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarının dördüncü gününde "Ekonomi"başlıklı söyleşi yapıldı.

Bugüne kadarki büyüme modelinin dünyadan Türkiye’ye kaynak girişiyle gerçekleştiğini, bu modelin görevini tamamladığını söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, şunları kaydetti:

"Şimdi üretim ve ihracat odaklı yeni bir büyüme modeli üzerinde çalışmalarımızı tamamlamalıyız. İhracatçımızın verdiği mücadele takdire şayan. Tüm dünyada çok da parlak olmayan bir dönemde, Türkiye ihracatçısı ihracat yapıyor. Dünya ekonomisindeki küresel ihracat ortalaması yüzde 5 büyüdüğü dönemde Türkiye’de bu ivmeden yararlandı. O dönemde 60 bin ihracatçımızın yıllık ihracatı 162 milyar dolara kadar çıkmıştı. Küresel ticarette büyüme trendi kırılınca bizim ihracatımız da 142 milyar dolara düştü. Yani, 20 milyar dolar kaybımız var. Türkiye’ye daha az döviz girdi. 'Kur yükselir mi düşer mi böyle olunca?’ 2017’de Avrupa’da döviz toparlanırsa Türkiye ihracatı 146 milyar doları görebilir. İhracatçılarımızın Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasına ihtiyacımız var. 2017’de ihracatımızın katkısı için daha çok çaba sarf etmeliyiz.”

"Dolar cinsinden borçlanmayın"

Alkin, Türkiye’nin döviz ve net sermaye girişini tekrar sağlamak ve ihracatı artırmak zorunda olduğunu aktararak, "İki yıl öncesine göre döviz girişinde kaybımız var. Dünya ticaretinin yüzde 67’si dolar üzerinden yürüyor. Dolar üzerinden borçlanma önümüzdeki dönemde pahalı olacak. TL cinsinden borçlanmaya (sabit faizli) özen gösterin. Bankalar şu anda makul faiz oranıyla gelmiyorlar belki ama o da olacak. Normalleşme sürecine ihtiyacımız var. İlle de döviz cinsinden borçlanacaksanız, dolar cinsinden borçlanmayın." önerisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorçTl Cinsinden BorçlanmaProf. Dr. Kerem Alkin
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