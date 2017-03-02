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TL, 5 aydan sonra şubatta değer kazandı

Dolar karşısındaki 5 aylık zayıf seyrini geçen ay sonlandıran TL, şubatta yüzde 3,54 değer kazandı.

TL, 5 aydan sonra şubatta değer kazandı

Dolar karşısındaki 5 aylık zayıf seyrini geçen ay sonlandıran TL, şubatta yüzde 3,54 değer kazandı.

02 Mart 2017 Perşembe 11:19
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TL, 5 aydan sonra şubatta değer kazandı

Türk lirası (TL), dolar karşısındaki 5 aylık zayıf seyrini şubatta sonlandırarak yükselişe geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) attığı adımlar ile küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 5 aylık düşüş trendini geçen ay sona erdiren TL, şubatta yüzde 3,54 değer kazandı.

SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, ABD seçimleri ile başlayan yükseliş sürecinde 3,94 zirvesini gören dolar/TL tarafında, teknik ve temel kriterlere bağlı bir düzeltme hareketi olduğunu söyledi.

Paksoy, özellikle şubat ayı ile birlikte aşırı alımdan kaynaklanan teknik gereklilik ve TL'nin aşırı değer kaybından dolayı piyasada oluşan kısa vadeli bir miktar dengelenme isteği paralelinde bir teknik düzeltme süreci ve anlamlı bir geri çekilme hareketi oluştuğunu ifade etti.

Şubat ayına 3,80 seviyesinden giren dolar/TL'nin, 3,55'lere kadar uzanan bir geri çekilmeden sonra gelen tepki alımları ile geçen ayı tamamladığını belirten Paksoy, bu tepki yükselişinde 3,70 direncinin aşılamaması durumunda kısa vadede aşağı hareket ihtimalinin devam edeceğini kaydetti. Paksoy, 3,70 direncinin kalıcı olarak geçilmesi durumunda 3,80 seviyesinin ilk önemli psikolojik eşik olacağını bildirdi.

TCMB'nin kararlı, proaktif yönetimi ve adımları ile en azından dolar/TL'de kısa vade adına volatilitenin azaldığını ve "devamlı yükselen kur" algısının normalleştiğini gördüklerini ifade eden Paksoy, daha anlamlı ve kalıcı bir geri çekilme hareketi için içsel dinamikler dışında doların global seyrinin de önemli olmaya devam edeceğini söyledi.

"Orta ve uzun vade açısından risklerin masadan kalktığını söylemek için erken"

Deniz Özel ve Yatırım Grubu Yönetmeni Orkun Gödek de TCMB'nin, en son 11 Ocak'ta haftalık repo ihalesi açmasının ardından hayata geçirdiği uygulamalar ile TL'nin açığa satılma durumunun tersine döndüğünü ve ciddi anlamda değer kazançları olduğunu ifade etti.

Gödek, ABD Başkanlık seçimi sonrasında Trump riskinin fiyatlanması ve gelişmekte olan ülke varlıklarından para çıkışının yeni yıl ile birlikte hız kesmesi sonucu beklentilerin ileri vadelere ötelendiğini, rüzgarın TL lehine de esmeye başladığını söyledi.

11 Ocak sonrasında BIST 100 endeksinin yüzde 20'lik yükseliş kaydederken, kurda da yüzde 7 düzeyinde artış olduğunu bildiren Gödek, kısa vadede TCMB politikalarının işe yaradığının görüldüğünü ancak orta ve uzun vade açısından risklerin tam anlamıyla masadan kalktığını söylemek için erken olduğunu ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıTLTcmbABD
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