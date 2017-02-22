Tır başına 30 bin dolarlık ihracat

Türkiye'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği ihracatın 44,8 milyar dolarlık kısmını kara yoluyla taşımak için 1 milyon 517 bin sefer düzenlenirken, tır başına ihracat değeri yaklaşık 30 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatı 142 milyar 606 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ihracatın değer bazında yüzde 55'i deniz yoluyla, yüzde 31,4'ü kara yoluyla, yüzde 12,4'ü hava yoluyla, yüzde 0,4'ü demir yoluyla, yüzde 0,7'si de diğer yollarla taşındı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilere göre ise Türkiye plakalı araçlar ihracat taşımaları için 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 1 milyon 205 bin 577 sefer düzenledi. Aynı dönemde yabancı araçlar da yüzde 5 artışla 312 bin 69 ihracat seferi yaptı.

Geçen yıl yerli ve yabancı araçlarla yapılan toplam ihracat taşımaları bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 1 milyon 517 bin 646'ya ulaştı.

2016'da ihracatın 44 milyar 795 milyon dolarlık kısmının kara yoluyla taşındığı dikkate alındığında, tır başına ihracat değeri yaklaşık 30 bin dolar oldu.

İthalat taşımalarının değeri 59 bin dolar

2016'da yaklaşık 198 milyar 602 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalatın ise yüzde 17,3'lük kısmı kara yolunda taşındı.

Söz konusu ithalat taşımaları için kara yolunda 370 bin 325'i yerli ve 212 bin 965'i yabancı plakalı araçlarla olmak üzere toplam 583 bin 290 sefer düzenlendi.

Geçen yıl Türkiye'nin ithalatının 34 milyar 307 milyon dolarlık kısmının kara yoluyla taşındığı göz önünde bulundurulduğunda, sefer başına ithalatın değeri yaklaşık 59 bin dolar oldu.

Ürdün'e ihracat taşımalarında yüzde 558 artış

Türk plakalı araçlar ihracat taşımalarında yüzde 79, ithalat taşımalarında ise yüzde 63 pazar payı elde etti.

Irak, 436 bin 364 seferle geçen yıl Türk araçların yaptığı ihracat taşımalarında ilk sırada yer aldı. Irak'ı Suriye, Almanya, Azerbaycan, İran, Gürcistan, İtalya, Fransa, Romanya ve Türkmenistan izledi.

Türkiye plakalı araçların 2016'daki ihraç taşımalarında en fazla artış kaydedilen ülke yüzde 558 ile Ürdün oldu. Ürdün'e 2015 yılında 65 olan ihracat seferi geçen yıl 428'e yükseldi.

İhracat taşımalarında en yüksek artış kaydedilen diğer ülkeler yüzde 320 ile Beyaz Rusya, yüzde 156 ile Kosova ve yüzde 149 ile Litvanya olarak sıralandı.

En fazla ithalat taşıması Almanya'dan

Türk plakalı araçların yükleme ülkelerine göre ithal taşımalarında 99 bin 425 seferle Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 55 bin 827 seferle İtalya, 26 bin 699 seferle Fransa, 24 bin 989 seferle Irak ve 10 bin 471 seferle İran takip etti.

Yabancı araçların yükleme ülkelerine göre ithal taşımalarında ise ilk 5 ülke İran, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Polonya olarak sıralandı.

Geçen yıl yaklaşık 98 bin 573 araç Türkiye'den transit çıkış yaparken, Türkiye'ye boş giriş yapan yabancı araç sayısı da 1 milyon 2 bin 900 düzeyinde gerçekleşti.