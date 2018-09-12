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TİM Başkanı Gülle: Kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek

TİM Başkanı Gülle, "Sattığı üründe kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil." dedi.

TİM Başkanı Gülle: Kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek

TİM Başkanı Gülle, "Sattığı üründe kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
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TİM Başkanı Gülle: Kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılar açısından kurdaki oynaklık ve dolardaki yükselişi değerlendirdi.

Dövizde son günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam yapanları kınadıklarını ifade eden Gülle, Türkiye'nin bekası için herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi.

Gülle, ürünlerine haksız zam yapanları "durumun fırsatçıları" olarak gördüklerini belirterek, "Bunlar ticaretten günlük faydalar peşinde koşanlar. İlgili bakanlıklar arz-talep dengesini bozucu eylemlerin hepsini takip ve tespit ediyor. Sattığı üründe kafasına göre fahiş zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil. Gerek tarım ürünlerinde yapılan manipülatif uygulamalarla gerekse malı kısmakla ve pres oluşturup fiyat belirlemekle yapılan işlerin hepsi takip ediliyor. Yerli malımızda bile zam yapılması üzüntü verici ama bu konularda devletimizin yaptırımları olacaktır." diye konuştu.

TİM olarak ihracat hedeflerini tutturma yolunda ilerlediklerini dile getiren Gülle, ABD'nin son zamanlarda çeliğe getirdiği ikinci verginin çelik ihracatını etkilediğini ifade etti.

İhracatçının geçmişte kurla ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalanmalar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmiyoruz ama kabul edilen birşey var ki şu anda ihracat için çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta olduğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu an İran'a istediğimiz kadar ihracat yapamıyoruz. Bu açıdan Irak, Suriye ve İran'da yaşanan sorunlar süreç içinde çözüldüğünde ihracatımız fazlasıyla artacak."

Gülle, ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını ancak eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getirerek, "Bu da şu andaki kurun getirdiği avantajların gerçek resmini gösterecek. Kimse moralini bozmasın, biz ihracatçıyız, bize düşen üretmek ve ihracat yapmak. Bu ülkeyi seven ve yatırım yapıp insan çalıştıran bütün sanayicilerin tek hedefi bu olmalı." ifadelerini kullandı.

"Hedef 170 milyar dolarlık ihracat"

Gülle, 2018 yılı ihracat hedefinin 170 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Doğu Anadolu Bölgesi'nden beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk bölgesinden 170 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Gülle, bundan sonraki dönemde daha küçük KOBİ ölçeğindeki ihracatçıların dünyaya açılması ve daha fazla ihracat yapılması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Erzurum'a yakın zamanda açılan Türk Eximbank ofisi bölge ve ihracatçı ile sanayinin gelişmesi açısından çok önemli. İhracatçımızın sorunlarına çözüm üretmek birincil görevimiz. Doğu Anadolu Bölgesi ihracat açısından sahip olduğu potansiyelin tamamını kullanabilmiş değil. Bölgede daha fazla imkan olduğunu biliyoruz. Bölgede ihracatın artması Türkiye'nin bölgeler arasındaki dengesini sağlaması açısından da önemli. Çok geniş bir bölgede görev yapan DAİB'i çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

AA

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Türkiye İhracatçılar MeclisiTİMİhracatçılarİsmail Gülle
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