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TİM Başkanı Gülle'den 'ihracat' açıklaması

TİM Başkanı Gülle, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız." dedi.

TİM Başkanı Gülle'den 'ihracat' açıklaması

TİM Başkanı Gülle, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız." dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:50
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TİM Başkanı Gülle'den 'ihracat' açıklaması

TİM Başkanı İsmail Gülle, konuk olduğu AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız." dedi.

TİM Başkanı Gülle, Temmuz ayı ihracat rakamına ilişkin "Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak." diye konuştu.

Gülle, şöyle devam etti:

"Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek.

Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız."

AA

Anahtar Kelimeler:
TİMIhracatEkonomi
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