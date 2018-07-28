TİGEM limon satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesince, interdonato limon satışı gerçekleştirilecek.

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruluş bu yılın üretimi toplam 5 bin 118 ton interdonato limonu partiler halinde dalında tofur olarak açık artırma yoluyla satacak.

Yüzde 20 geçici teminat tutarları 10 bin 400 lira ile 154 bin 700 lira arasında değişen limon interdonatoların toplam muhtelif tutarı 6 milyon 653 bin 400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu satış için 9 Ağustos'ta ihale yapılacak.