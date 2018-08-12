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TİGEM'in koşu taylarına para aktı

TİGEM'in 234 koşu tayının satışından 12,7 milyon lira gelir elde edildi, geçen seneye göre satış hasılatı yüzde 32 arttı. Koşu tayı "Gökçe Hatun", 370 bin lirayla en yüksek bedelle satılan at oldu.

TİGEM'in koşu taylarına para aktı

TİGEM'in 234 koşu tayının satışından 12,7 milyon lira gelir elde edildi, geçen seneye göre satış hasılatı yüzde 32 arttı. Koşu tayı "Gökçe Hatun", 370 bin lirayla en yüksek bedelle satılan at oldu.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:29
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TİGEM'in koşu taylarına para aktı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) koşu taylarından elde edilen gelir geçen seneye göre yüzde 32 artarak 12,7 milyon lirayı geçti.

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin TİGEM'den aldığı bilgiye göre, geçen yıl 215 koşu tayının satışından 9,6 milyon lira gelir sağlandı. Bir tayın ortalama satış bedeli 44 bin 705 lira oldu.

Kurum bu yıl, hem tay sayısını hem de fiyatını artırdı. Bir tayı ortalama 54 bin 359 liradan satan Kurum, 234 taydan toplam 12 milyon 720 bin lira gelir elde etti. Geçen seneye göre elde edilen gelirde yüzde 32'lik, ortalama fiyatlarda da yüzde 22'lik artış sağlandı.

En pahalısı "Gökçe Hatun"

Koşu tayları arasında "Gökçe Hatun", 370 bin liralık satış bedeliyle en yüksek fiyata alıcı buldu. "Gürdenli" isimli tay için ise 360 bin lira ödendi.

Anadolu Tarım İşletmesinde satışa sunulan "Egemenbey"e 300 bin lira, "Balalayka''ya 220 bin lira verildi. Sultansuyu Tarım İşletmesinde görücüye çıkan "Atanerhan" da 255 bin liraya satıldı.

Şampiyon atlar sahibini bulacak

Bu yılki koşu tayı satışını tamamlayan TİGEM, elit tayları da gelecek aydan itibaren vitrine çıkaracak. Genel Müdürlüğün göz bebeği elit tayların satışı 25 Eylül'de Veliefedi Hipodromu'nda, Sultansuyu İşletmesi yetiştirmesi tayların satışı ile başlayacak. Bu satışlara 9 Ekim'de Anadolu Tarım İşletmesi, 23 Ekim'de de Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen taylarla devam edilecek.

Satışa sunulacak 47 elit taydan toplamda 10 milyon liraya yakın gelir elde edilmesi planlanıyor

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüTigem
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