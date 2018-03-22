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Ticarette Afrika rüzgarı

Türkiye'nin Afrika açılımı devam ederken, kıtayla ticaret 15 yılda 4 katına çıkarak geçen yıl 20,6 milyar dolara ulaştı.

Ticarette Afrika rüzgarı

Türkiye'nin Afrika açılımı devam ederken, kıtayla ticaret 15 yılda 4 katına çıkarak geçen yıl 20,6 milyar dolara ulaştı.

22 Mart 2018 Perşembe 11:55
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Ticarette Afrika rüzgarı

Türkiye'nin Afrika ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ederken, kıtayla ticaret, 15 yılda yaklaşık 4 katına çıkarak geçen yıl itibarıyla 20,6 milyar dolara yükseldi.

Afrika ile ekonomik ilişkilere büyük önem veren Türkiye'nin 2003 yılı itibarıyla uygulamaya başladığı "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" meyvelerini vermeye başladı.

Söz konusu strateji doğrultusunda geçen yıl Afrika ülkeleriyle üst düzeyde temaslar ve birçok program gerçekleştirilirken, bölgeyle ticari ve ekonomik ilişkiler de ilerleme gösterdi.

Ekonomi Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik stratejisinin başladığı 2003'te kıtayla 5,5 milyar dolar olan ticaret hacmi, yaklaşık dört katına çıkarak geçen yıl itibarıyla 20,6 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ihracatı 2,1 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükselirken, ithalatı 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yaklaştı.

Türk müteahhitler Afrika'yı inşa etti

Türkiye'nin kıtaya yönelik faaliyetlerinin sonuçları, Afrika'daki yatırımlarına da yansıdı. Türkiye'nin Afrika stratejisinden önce 2002'de bölgedeki yatırımları yok denecek kadar azken, geçen yıl itibarıyla kıta genelindeki yatırımları 6,2 milyar dolara ulaştı.

Kıtada faaliyet gösteren Türk firmaları on binlerce Afrikalıya istihdam sağladı. İhracatla kıta ülkelerinin ödemeler dengesine olumlu katkı verildi.

Uluslararası pazarda önemli bir yere sahip Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları da Afrika'yı inşa etmeye ve kıtanın kalkınma süreçlerine azami destek sağlamaya devam etti.

Türk müteahhitleri, kıta genelinde 2002'de 769 milyon dolar tutarında 15 taahhüt projesi üstlenirken, geçen yıl sonu itibarıyla kıtada üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları aştı.

Afrika ile 2017 karnesi

Bu süreçte Türkiye, kıtada iş yapmak isteyen iş insanlarına yönelik desteklerini yoğunlaştırdı. Kıtaya ziyaretler ve heyetler arası görüşmeler de hız kazandı.

Türkiye'nin Afrika'da 2002'de 4 olan ticaret müşavirliklerinin sayısı, geçen yıl itibarıyla 26'ya yükseldi.

Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve firmalara yeni iş imkanlarının saptanması amacıyla geçen yıl Afrika'daki 23 fuara milli düzeyde katılım sağlandı, Güney Afrika'ya yönelik 9 ticaret heyeti programı gerçekleştirildi.

Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde toplamda 28 Afrika ülkesini ziyaret ederek bölge ülkeleriyle çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'un aralarında bulunduğu 6 Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanlığıAfrika
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