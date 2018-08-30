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Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gelişmeleri anlık olarak takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gelişmeleri anlık olarak takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:44
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Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıSpekülatörlerTakip
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