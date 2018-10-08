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Ticaret Bakanlığından 'haksız fiyat artışına' sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından 'haksız fiyat artışına' sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
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Ticaret Bakanlığından 'haksız fiyat artışına' sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıHaksız Fiyat Artışı
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