Ticaret Bakanlığından 'haksız fiyat artışına' sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.
AA
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıkladı.
AA