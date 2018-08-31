Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93281
ALTIN
252.254
DOLAR
6.4940
STERLİN
8.4889
EURO
7.5818
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne...
Oyunlarıyla dünyaya renk ve heyecan katıyorlar
Oyunlarıyla dünyaya renk ve heyecan...
Fenerbahçe'den orta sahaya takviye
Fenerbahçe'den orta sahaya takviye

Ticaret Bakanlığından 'fırsatçılara' karşı düzenleme

Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığından 'fırsatçılara' karşı düzenleme

Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:09
0 Okunma
Ticaret Bakanlığından 'fırsatçılara' karşı düzenleme

Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.

Bakanlığın, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıAldatıcı Ticari Uygulamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevduat getirisine vergi düzenlemesi
Mevduat getirisine vergi düzenlemesi
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını 2,30 liraya çıkardı
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını 2,30 liraya çıkardı
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip
Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip
EPDK'den LPG tüketicilerine yönelik el kitabı
EPDK'den LPG tüketicilerine yönelik el kitabı
CHP'li Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi
CHP'li Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi
Tüketicileri aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza
Tüketicileri aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza
Son gün yarın
Son gün yarın
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ