Ticaret Bakanı Pekcan: 373 UR-GE projesini destek kapsamına aldık



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaları bir araya getirerek uluslararası rekabet gücü kazanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, bugün geldiğimiz noktada, 373 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) projesini destek kapsamına aldık." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda 5. Kümelenme Konferansı düzenlendi. Etkinlikte, proje temsilcileri tarafından UR-GE kapsamına alınan 2017-2018 yılı kümelenme faaliyetleri çerçevesindeki iyi uygulama örnekleri tanıtıldı.

Pekcan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı sayesinde UR-GE ile rekabet edebilirliğin önemli bir unsuru olan kümelenmenin kamu politikalarının gündemine girdiğini söyledi.

373 UR-GE projesini destek kapsamına aldıklarına işaret eden Pekcan, amaçlarının firmaları bir araya getirerek rekabet gücü kazanmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

Pekcan, projelerin, nükleer enerji sanayisinden mobilyaya, yaş meyve sebzeden tekstile, elektrik elektronikten tohum sanayisine ve mücevherata kadar geniş bir sektör yelpazesine sahip olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak 47 ilde bu faaliyetlerin yürütüldüğünü, UR-GE projesi olmayan ilin kalmamasına ve projenin tüm ülkeye yayılmasına çalıştıklarını anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu sebeple UR-GE projesi olmayan illerdeki iş birliği kuruluşlarına proje başvuruları konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Bugüne kadar 217 iş birliği kuruluşumuzun, destek kapsamına alınan 373 projesi arasında 188 proje tamamlanmış olup, 185 proje aktif olarak yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında 8 bin 196 KOBİ'mizin her biri için teker teker analizler yapılmış olup KOBİ'lerimizin ihracatçı olmak, pazarda tutunmak için nelere ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını gidermek için eğitimler ve özel danışmanlık hizmeti almaları sağlanmıştır."

Bakan Pekcan, son 8 yılda bu projeler kapsamında, toplam 158,5 milyon lira bütçeyle binlerce ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildiğini, 100'ün üzerinde istihdam sağlandığını söyledi.

UR-GE Projeleri Başarı Öyküleri

UR-GE projeleri kapsamındaki başarı hikayelerinden örnek veren Pekcan, savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir kümenin yürüttüğü UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirdiği projeyle 5 milyon dolarlık ihracat anlaşması yaptığını bildirdi.

Pekcan, söz konusu proje kapsamında aldığı danışmanlık faaliyetiyle firmaların üretim maliyetlerinde toplam 6,5 milyon liralık tasarruf sağlayan bir UR-GE projesi gerçekleştiğine dikkati çekerek, bunların yanında iklimlendirme, tekstil-hazır giyim, gıda, tohumculuk, ev ve mutfak eşyaları sektörlerinde de pek çok başarı hikayesi bulunduğunu vurguladı.

Kümelenmenin rekabetçilik sağlamanın en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ve KOBİ'lerin de ihracatın itici gücü olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye'yi küresel ekonomik arenada rekabetçi kılmak, ihracatı artırmak ve firmaların daha pek çok başarı hikayesine tanık olmak istediklerini kaydetti. Pekcan, "İşte bunun için biz, UR-GE ile KOBİ'lerimizin rekabet gücü kazanmalarını sağlamaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Konferansımız da bu amacımıza hizmet etmektedir." diye konuştu.

Bakan Pekcan, 2017-2018 yıllarında yürütülen UR-GE projeleri arasından seçilen başarılı proje sahiplerine sertifikalarını takdim etti.