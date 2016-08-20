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THY’nin aktif büyüklüğü 52 milyar TL’yi aştı

Türk Hava Yolları'nın aktifleri bu yılın ilk yarısında geçen yıl sonuna göre yüzde 10 artarak 52 milyar 416 milyon TL'ye ulaştı.

THY’nin aktif büyüklüğü 52 milyar TL’yi aştı

Türk Hava Yolları'nın aktifleri bu yılın ilk yarısında geçen yıl sonuna göre yüzde 10 artarak 52 milyar 416 milyon TL'ye ulaştı.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:07
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THY’nin aktif büyüklüğü 52 milyar TL’yi aştı

İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın (THY) aktifleri bu yılın ilk yarısında 2015 sonuna göre yüzde 10 artarak 52 milyar 416 milyon TL'ye yükseldi.

THY'nin 2016 Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan faaliyet raporuna göre, THY’nin aktifleri bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 10,02 artışla 52 milyar 416 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, 2015 sonu itibariyle 47 milyar 638 milyon TL seviyesindeydi.

THY'nin net hasılatı ise bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 yükselerek 13 milyar 508 milyon TL'ye çıktı. Şirket, ilk yarıda 1 milyar 894 milyon TL net zarar açıkladı. THY, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 35 milyon TL kar elde etmişti.

Global yolcu trafiği yüzde 6 civarında büyüdü
THY'nin, Türkiye'ye gelen direkt yolcudaki kayıpları geniş network ağı ve ikincil şehirlere uçabilme yeteneği sayesinde transfer yolcu artışı ile telafi ettiği kaydedilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yüzde 15'e yakın kapasite artışının gerçekleştirildiği bir dönemde söz konusu olumsuz gelişmelerin de etkisiyle zayıf seyreden trafik, doluluk oranlarının gerilemesine ve birim gelirlerin baskılanmasına neden olmuştur. 2015 yılında havayollarının en büyük maliyet kalemi olan akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşün 2016 yılında da devam etmesi nedeniyle sektördeki kapasite artışı ve beraberinde zorlaşan rekabet koşulları da etkisini sürdürmektedir. Orta Doğu ve Avrupa’da yaşanan olumsuz olaylara rağmen 2016 yılı yarı yılda global yolcu trafiği yüzde 6 civarında büyüme kaydetmiştir." 

Raporda geleceğe yönelik öngörülere de yer verilirken, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, "Orta vadede küresel ticaret canlandığında ve Türkiye'de son donemde komşu ülkelerde olduğu gibi dış politikada olumlu adımlar atıldığında THY'nin de performansı iyileşecektir.” tespitinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:08
Anahtar Kelimeler:
THYAktipBüyüklük - Önce Vatan Gazetesi
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