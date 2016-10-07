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THY'den uçuş saati düzenlemesi

THY, 30 Ekim 2016-25 Mart 2017'de yapılacak uçuşlarda, yolcularının herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için düzenleme yaptı.

THY'den uçuş saati düzenlemesi

THY, 30 Ekim 2016-25 Mart 2017'de yapılacak uçuşlarda, yolcularının herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için düzenleme yaptı.

07 Ekim 2016 Cuma 12:57
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THY'den uçuş saati düzenlemesi

 Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile kış saati uygulamasının kaldırılması ve yaz saati uygulamasının tüm yıl sürecek olması nedeniyle uçuşların tarife yapısı yeniden düzenlendi. 

THY, 8-9 Ekim'de yapılacak işlemle, 30 Ekim 2016 ile 25 Mart 2017 arasında yapılacak seferlere ait saatleri, havacılık alanındaki uluslararası ve yerel otoritelerin hava trafik düzenlemelerine uyum sağlanabilmesi açısından, Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı bir saat ileriye alacak.

İlgili tarife düzenlemesi sonrası yapılan tarih değişikliği ve iade talepleri, yolcu biletlerindeki orijinal ücret kurallarına göre işlem görecek. 

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 12:58
Anahtar Kelimeler:
THYİstanbulAnadoluJetAğrıSabiha Gökçen Havaalanı
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