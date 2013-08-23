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THY "yüksekten" uçuyor

Türk Hava Yolları, 39 milyon 45 bin kişiyle geçen yıl en fazla yolcu taşıyan 6. havayolu şirketi oldu.

THY "yüksekten" uçuyor

Türk Hava Yolları, 39 milyon 45 bin kişiyle geçen yıl en fazla yolcu taşıyan 6. havayolu şirketi oldu.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:17
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THY
ANKARA 

Türk Hava Yolları (THY), 39 milyon 45 bin kişiyle geçen yıl en fazla yolcu taşıyan 6. havayolu şirketi oldu.

Küresel havacılık sektörünün önde gelen 28 üyesinin oluşturduğu, dünyanın en büyük hava yolu ittifakı Star Alliance'ın yayınladığı son rapora göre, geçen yıl 39 milyon 45 bin yolcu taşıyarak toplam 7 milyar 980 milyon dolar gelir elde eden THY, Star Alliance üyeleri arasında üst sıralarda yer aldı. 

Son yıllarda yaptığı alımlarla uçak sayısını 200'ün üzerine çıkaran ve Avrupa'nın en genç filosuna sahip THY, 2012'de 99 ülkedeki 225 hava alanına günlük ortalama 845 uçuş gerçekleştirdi.

Yıl boyunca toplam 39 milyon 45 bin yolcu taşıyan THY, Star Alliance üyeleri arasında en fazla yolcu taşıyan 6. havayolu şirketi oldu.

Toplam gelirde 9. sırada

Star Alliance üyeleri arasında geçen yıl en yüksek geliri 37 milyar 100 milyon dolarla United elde etti. United'i, 22 milyar 630 milyon dolarla Lufthansa ve 16 milyar 30 milyon dolarla Air China izlerken, THY 7 milyar 980 milyon dolarla 9. sırada yer aldı. Bu dönemde, en az geliri ise 228 milyon dolarla Adria, 303 milyon dolarla Croatia ve 849 milyon dolarla Aegean havayolu şirketi kazandı.

THY, filo genişliğinde 28 şirket arasında 7. sırada yer aldı. Bin 261 uçağa sahip olan United filo genişliğinde de ilk sırayı alırken, 360 uçakla Lufthansa, 351'le Air Canada ve 340'la US Airways United'i izledi. En küçük filoya sahip firmalar ise 30 uçakla Aegean,13 uçakla Adria, 12 uçakla Croatia Airlines oldu.


AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:18
Anahtar Kelimeler:
KüreselTürk Hava Yolları
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