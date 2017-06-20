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THY'ye '2017 Skytrax'te 4 ödül

"Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ilan edilen THY, ayrıca business sınıfı ikram kategorisinde "En İyi Business Class İkram Servisi", "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" ödüllerine layık görüldü.

THY'ye '2017 Skytrax'te 4 ödül

"Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ilan edilen THY, ayrıca business sınıfı ikram kategorisinde "En İyi Business Class İkram Servisi", "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" ödüllerine layık görüldü.

20 Haziran 2017 Salı 16:09
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THY'ye '2017 Skytrax'te 4 ödül

"2017 Skytrax" sonuçlarına göre üst üste 9. kez "Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi" ilan edilen Türk Hava Yolları (THY), business sınıfı ikram kategorisinde “En İyi Business Class İkram Servisi”, “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin sahibi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ödüller, Paris Airshow'da düzenlenen törenle Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted tarafından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’ya takdim edildi.

Aycı, tören sonrası yaptığı açıklamada, bu ödüllerin havacılığın her alanında etkin güç olma gayretinin ve bu yönlü sergilenen istikrarlı büyümenin önemli birer göstergesi olduğunu belirtti. 

THY'nin bugün, dünya yolcuları tarafından bölgesindeki lider konumu tescillenmiş bir marka olduğunu vurgulayan Aycı, "Fakat biz başarı kazandıkça, dahası için, daha da büyükleri için motive olan güçlü, azimli ve özverili bir aileyiz. Gayretimiz ve elde ettiğimiz bu motivasyonların, yakın gelecekte bizi çok daha büyük başarılara ulaştıracağından eminiz." ifadelerini kullandı. 

Havacılığın farklı alanlarında ticari kaygılardan bağımsız bir şekilde, performans esaslı yürüttüğü araştırmalarla havayolu şirketlerini her yıl düzenli olarak ödüllendiren Skytrax, yolcu değerlendirmelerini dikkate alarak bu yıl da oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

Bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre 4 ödüle birden layık görülen THY, yolcularına uçuş öncesi sıra dışı konforun kapılarını açtığı "Turkish Airlines Lounge Istanbul" ile "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" ödülünün sahibi oldu. Bu salonda misafirlerine sunduğu dünyaca ünlü ikram konsepti ile bayrak taşıyıcı, geçen iki yılda olduğu gibi bu yıl da dünya sıralamasında "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı" ödülünü almaya hak kazandı.

THY, ayrıca, business sınıfı yolcularına sunduğu uçak içi ikram konsepti ile 2013, 2014 ve 2016'da olduğu gibi, bu yıl da dünya sıralamasında "En İyi Business Class İkram Servisi" ödülünü almaya layık görüldü.

AA

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