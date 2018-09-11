THY ve IOM uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı

CENEVRE

Türk Hava Yolları (THY) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında dünya genelinde "güvenli" ve "düzenli" göçün desteklenmesinin ana tema olduğu uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, IOM'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde bir araya geldi.

Aycı ve Swing, imza töreninden önce yaptıkları konuşmada, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Aycı ve Swing, uzun süreli ortaklık anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmayla göçmenlerin karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Ortaklık anlaşmasıyla öncelikle dünya genelindeki göçmenlere yardım etmek üzere IOM'in oluşturduğu göç uygulamasının (MigApp) görünürlüğünün artırılmasına odaklanılacak.

Uygulama, küresel olarak göçmenlere sunulan hizmetler hakkında pratik bilgi sağlamak için telekomünikasyon teknolojisinin yaygın kullanımını destekliyor.

Anlaşmaya göre, THY uçuş dergisi ve sosyal medya hesaplarında MigApp'ın tanıtımı desteklenecek. Gelecek yıldan itibaren başlatılacak ortak kampanyalarla her ay kurayla belirlenecek iki göçmene ekonomi sınıfı bilet hediye edilecek.

Anlaşmanın ana temasını ise dünya genelinde "güvenli" ve "düzenli" göçün desteklenmesi oluşturacak.

"Çok önemli bir anlaşma ve ortaklık"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aycı, Türkiye'nin dünyada en çok göçmen alan ülke olduğunu vurgulayarak, "Bizim açımızdan çok önemli bir anlaşma ve ortaklık. Dünyada bütçesiyle oranlandığında insani konularda en fazla desteği veren ülke Türkiye. Benim ülkem böyle bir ülkeyken, benim milletim, benim devletim bu anlayıştayken onun milli bayrak taşıyıcısı havayolunun da Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ile bir arada göçmenlerin bütün dünyadaki seyahatinin en konforlu, en süratli ve en güvenli şekilde yapılabilmesinde uzun dönemli çözüm ortağı olması da kaçınılmazdı zaten." diye konuştu.

IOM'in dünyada çok kritik bir öneme sahip olduğunu ve Swing'in de görevi süresince başarılı icraatlar yaptığını anlatan Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin vizyonuyla BM'nin özellikle sürdürülebilirlik kavramı üzerinden dünyadaki insanların yaşam alanlarının ve yaşam haklarının sürdürülmesindeki bu önemli ve ulvi vizyonunu ve hedefinin yerine getirmesinde bundan böyle THY de aktif bir çözüm ortağı olarak yer alacak. Attığımız bu adımın ülkemiz, BM'ye üye tüm ülkeler, IOM, THY ve hissedarları açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan böyle bu iş ortaklığımız çerçevesinde de zaman zaman çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de IOM ile bir araya gelmekten de büyük mutluluk duyacağız."

"THY buraya büyük bir artı getirecek"

Aycı, anlaşmanın THY açısından önemine dikkat çekerek, "Dünyada çok önemli bir göçmen trafiği de var. Bu trafiğin içerisinde bunun sadece dünyadaki göçmen trafiğinin sadece bir kısmına nüfuz edilebiliyor. Dolayısıyla eldeki imkanlar çerçevesinde IOM bu bir kısmına nüfuz etmeyi daha da genişletmek istiyor. Özellikle MigApp diye bir uygulama hazırladılar. Bu çok önemli bir uygulama. Bununla birlikte akıllı cep telefonları ve mobil cihazlar sayesinde çok daha iyi bir etkileşim ve telekomünikasyonla, daha kaliteli bir iletişimle onlara bu konuda verilen hizmetler duyurulacak. Ve onların da (göçmelerin) bu projenin bir parçası olması sağlanarak vize sorunları, sağlık sorunları ve seyahat sorunları konusunda en doğru yerden, en hızlı ve en kaliteli yardımları alabilmeleri sağlanacak." ifadelerini kullandı.

THY'nin IOM vasıtasıyla görünür olmak suretiyle dünyadaki göç dalgasının hafifletilmesinde ya da konforlu hale gelmesinde misyonunu sürdürmüş olacağının altını çizen Aycı, "Gerek MigApp'e vereceğimiz destekle gerekse dünyaya en fazla noktaya uçan bir havayolu olarak, THY buraya büyük bir artı getirecek. Bu anlamda da önemli bir iş birliği." dedi.

IOM Direktöründen THY övgü

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Swing de geçen yıl THY'nin, IOM'in bilet satışları noktasında en büyük ticari ortağı olduğunu belirterek, "Bugünkü anlaşma başka alanlarda da geniş iş birliğinin önünü açacak. Bence pek çok açıdan ideal bir ortaklık. Göçmenlerin bilgilendirilmesi ve haklarını öğrenmesi ile eğitilmeleri açısından da önemli bir anlaşma." dedi.

Swing, "Bu ortaklık anlaşması göçmenlerin bilgilendirilmesi, göçmen haklarının teşvik edilmesi, havayolu yetkililerinin zamanımızın iğrenç suçları kaçakçılık ve insan ticaretine karşı duyarlı hale getirilmesi amacıyla eğitilmelerine fırsat vermesinden dolayı pek çok açıdan ideal bir anlaşma." şeklinde konuştu.

THY övgü

THY ile sürekli seyahat ettiğini dile getiren Swing, "Başkan burada olduğu için söylemiyorum ama THY ile uçmaktan daima zevk duyuyorum. Hizmetleri çok iyi ve dostça. İstediğim pek çok noktaya THY ile ulaşabilirim. Ayrıca yemeklerin de harika olduğunu söylemek zorundayım." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve Swing'in yanı sıra THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Kurumsal Pazarlama Başkanı Mert Dorman ve IOM'in üst düzey yöneticileri ve sözcüleri de hazır bulundu.