THY Teknik AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'na ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bu güzel testler, seferlerimizin sayısı ve kalitesi de böyle gitmeye devam ederse bir süre sonra arzu ettiğimiz ve özlediğimiz full kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç, bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz ve mutluyuz." dedi.

THY Teknik AŞ ile Özçelik-İş Sendikası arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, THY'nin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında yapıldı.

Çalışanların ücretlerinde ve sosyal yardım ödemelerinde artış sağlayan sözleşmenin imza törenine Aycı'nın yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ile bazı davetliler katıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin ilmek ilmek dokunarak, bugünlere geldiğini söyledi. Türkiye'nin endüstri hayatına örnek teşkil edecek bir ortak çalışma ve pazarlık süreci yaşandığını ifade eden Aycı, yönetimde ana düsturlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğunu vurguladı.

Toplu iş sözleşmesinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın işçi taleplerini vakur bir şekilde ortaya koyduğunu, daha sonra orta yolu bulacak iradenin ortaya çıktığını dile getiren Aycı, "Çalışana hakkını teri kurumadan teslim etmek lazım. İşte asıl olan budur. Biz çalışana hakkını teri kurumadan teslim etme gayretinde bir yönetim anlayışındayız. Özellikle son dönemdeki gelişmeleri çok iyi yorumluyoruz. Çok çok iyi anlıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyadaki havalimanları içinde, bugüne kadarki ölçütlerini, normlarını ve çıtasını yükselten, pek çok açıdan bakıldığında en büyük havalimanlarından bir tanesini inşa ettik, hamdolsun. Çok kısa bir sürede çok büyük bir vizyon, çok zor bir coğrafyada, oranın adeta yeniden inşa ve imarıyla yeni evimize, yuvamıza kavuştuk." diye konuştu.

"Bize karşı olanlar bile bizde hayat bulmalı"

Aycı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 'Bize karşı olanlar bile bizde hayat bulmalı.' Yani bu devasa havalimanı, dünyadaki herkese parmak ısırtacak bir sürede tamamlanan, bu anlamda ülke olarak potansiyelimizi nasıl değerlendirdiğimizi, hangi vizyonla ülkemizi nereye getirmek arzusunda olduğumuzu, çıtayı nereye yükseltmek arzusunda olduğumuzu, Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde, büyümesinde, çağdaş ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma idealinde, istikbalimizi göklerde arama idealinde, aslında neyi hedeflediğimizi çok iyi gösteriyor. Bunun arkasında çok büyük bir fikri altyapı var. Bambaşka bir zihniyet dünyası var bunun. Asıl önemli olan tarafı büyüklüğünden de ziyade burasıdır."

Bu toprakların medeniyet birikimini, tasavvurunu ve tahayyülünü de Türk bayraklı uçaklarla dünyanın dört bir yanına emanet gibi taşıdıklarını ifade eden Aycı, "Yolcu ve kargolarımızın yanında asıl bu yükü taşıyoruz. İşte omuzlarımızdaki yük budur arkadaşlar. İşte omuzlarımızdaki yükün manası da budur. Böyle bir (İstanbul) havalimanına olan ihtiyacın arkasındaki ilk fikri motivasyon budur." değerlendirmesini yaptı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kendileri açısından tarihi bir gün olduğunu, THY Teknik ile yaklaşık 8 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Arslan, toplu sözleşmenin arzu ettikleri bir süreç sonunda tamamladıklarını, sosyal diyalog mekanizmalarını sonuna kadar kullandıklarını dile getirerek, "İşçi-işveren ilişkilerinde karşılıklı anlayışla birbirimizi kırmadan, üzmeden, kurumu bir kısım tartışmaların içine çekmeden, dışarıdan zaman zaman bize, mücadelemize, birliğimize yönelik sözler söylense de bunlara kulaklarımızı tıkayarak, yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Toplu sözleşmenin, her iki tarafın yararına imzalanmasında emeği geçen Aycı'ya teşekkür eden Arslan, İstanbul Havalimanı'nın açılmasının da Türk havacılığı için çok yararlı olacağını kaydetti.

İlker Aycı soruları yanıtladı

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın mükemmel şekilde inşa edildiğini gördüklerini söyledi.

Aycı, buradaki testlerin beklediklerinin üzerinde başarılı geçtiğini kaydederek, "Allah nazar değdirmesin ama tüm denemelerinde ve testlerde, yapılan tüm seferlerde de bunu görüyoruz. Arka tarafta yapılan deneme testleri, uçuşların haricinde kalan kısmıyla bir tarafıyla devam ediyor. Oralarda da çalışmalarımız iyi gidiyor. Yolcularımızı mutlu görüyoruz. Çalışanlarımızı mutlu görüyoruz. Gerek pilotlarımız, gerekse kabin memurlarımız, gerek teknisyenlerimiz, yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarım, kardeşlerim, herkes büyük bir gayretle bu muhteşem mekanda görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu güzel testler, seferlerimizin sayısı ve kalitesi de böyle gitmeye devam ederse bir süre sonra arzu ettiğimiz ve özlediğimiz full kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç, bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen KKTC ve diğer tarifeli seferlerde başarılı şekilde inişler yapıldığını, bu açıdan memnun olduklarını dile getiren Aycı, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor"

Aycı, İstanbul Havalimanı'na ilişkin gerekli planlamaların yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu planlamalara göre gideceğiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla bu anlamda bir koordinasyon içindeyiz. Havalimanı işletmecisiyle yine koordinasyon içerisindeyiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle koordinasyon içindeyiz. Bu koordinasyon çerçevesinde gidecek bu iş. Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor. Şöyle bir ay geçsin. İki aylık bu anlamıyla bir deneme sürecimiz var. Şunu bir gerçekleştirelim, ondan sonra daha net olarak bunları bir daha konuşuruz ama gidişat planlama doğrultusunda gayet iyi. O gün geldiğinde açıklayacağım."