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THY Polonya Hava Yolları'na talip

Çağlayan, THY ile LOT arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "THY'nin LOT'un %50'sini alması şeklinde bir operasyon olacak" dedi.

THY Polonya Hava Yolları'na talip

Çağlayan, THY ile LOT arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "THY'nin LOT'un %50'sini alması şeklinde bir operasyon olacak" dedi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:14
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THY Polonya Hava Yolları'na talip

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk Hava Yolları (THY) ile Polonya Hava Yolları LOT arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ''THY'nin LOT'un yüzde 50'sini satın alması şeklinde bir operasyon olacak, ama teknik çalışmalar devam ediyor. Umarım Bu süreç uzamaz'' dedi.

Polonyalılarla ortak traktör fabrikası
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da,  Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Waldemar Pawlak ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin 600 yıl öncesine kadar gittiğini vurgulayan Çağlayan, Türkiye ile Polonya arasındaki dış ticaret hacimlerine de değindi.
Çağlayan, 2001 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 409 milyon dolar olduğunu, ancak bu rakamın 2011 yılında 13 kat artarak 5,3 milyar dolara çıktığına dikkati çekerek, ''İki ülke, toplam 776 milyar dolar dış ticaret hacmine, 1,3 trilyon dolar da milli gelire sahip. İki ülkenin dış ticaret ve milli gelirlerine bakıldığında dış ticaret hacmini değil 5,3 milyar dolar, 15,3,  25,3 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor'' diye konuştu.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Waldemar Pawlak da Türkiye'yi çok önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, ''Firmalarımız arasında önemli işbirlikleri var. THY ile Polonya Havayollarının işbirliğini buna örnek olarak gösterebiliriz. Aynı zamanda traktör fabrikası kurma konusunda Türk ve Polonyalı iki firma arasında bir işbirliği kurma amacımız var. Tüm bunlara bakınca ilişkilerimizin ileriye doğru gittiğini söyleyebilirim'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:44
Anahtar Kelimeler:
THY Polonya Hava Yollarına Talip
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