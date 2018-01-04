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THY'nin 2018 hedefi 11,8 milyar dolar gelir

THY, bu yıl yaklaşık 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

THY'nin 2018 hedefi 11,8 milyar dolar gelir

THY, bu yıl yaklaşık 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:05
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THY'nin 2018 hedefi 11,8 milyar dolar gelir

İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2018 bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin hedef ve beklentileri paylaşıldı. 

Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 milyon olmak üzere toplam 74 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de yüzde 12, Orta Doğu'da yüzde 9, Avrupa'da yüzde 6, Uzak Doğu'da yüzde 6, Amerika'da yüzde 4, Afrika'da yüzde 3 kapasite artışı gerçekleştirilerek toplamda yüzde 5-6 artışla 183 milyar arz edilen koltuk kilometreye (AKK) ulaşılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2018 yılında yolcu doluluk oranının yüzde 79-80 aralığında olmasının beklendiği ve yüzde 21 artışla 1,3 milyon ton kargo taşınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu yıl toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 633 dolar olacağı beklenmektedir. Yaklaşık 11,8 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış hedeflenmektedir. Yüzde 21-22 arasında solo faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR), yüzde 23-24 arasında konsolide EBITDAR marjı hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
THY2018 HedefiUçuşTürk Hava Yolları
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