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THY Graz seferine başladı

THY Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'nın Graz kentine haftada 4 sefer düzenleyecek

THY Graz seferine başladı

THY Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'nın Graz kentine haftada 4 sefer düzenleyecek

25 Haziran 2015 Perşembe 12:29
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THY Graz seferine başladı

GRAZ - Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan, Avusturya'nın  Graz kentine ilk etapta haftada karşılıklı 4sefer yapacak.

THY, Viyana ve Salzburg'dan sonra 3. nokta olarak Graz'a ilk seferi Atatürk Havalimanı'ndan TJ1461 sefer sayılı uçakla yaptı. 1 saat 50 dakikalık yolculuk sonrası piste teker koyan uçağı karşılama törenine Graz Havaalanı Müdürü Gerhard Widmann, Graz Turizm Müdürü Christian Buchmann, Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ile havalimanı yetkilileri, Fransız ve Türk ilgililer katıldı.

Su köprüsü seremonisi ve apronda kurdele kesiminin ardından yapılan törende konuşan Olmuştur, sanayi kenti olan Graz'ın, kurumsal müşteri bekledikleri bir nokta olacağını belirterek, şöyle konuştu:

''Graz, THY'nin potansiyel şehirleri arasında. İstanbul'a yakın olması ve kurumsal müşteri açısından yüzde 50'ye yakın transit yolcu taşıyabileceğimizi öngörmemiz ve Slovenya'nın Maribor şehrine yakın olması da seferlere başlamamızda etkili oldu. Graz, Avrupa'daki 105. uçuş noktamız. Avrupa'da artık uçuş sayısını artırmaya bakacağız. Haftada 4 gün, pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri Graz'a seferimiz var. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan da Avrupa'ya uçmaya başladık. Geçen hafta Avrupa'da üst üste 5. kez en iyi havayolları seçildik.''

Başkonsolos Atay da THY'nin 3. hattını açmasından büyük mutluluk duyduğunu, Graz'ın sahip olduğu tarihsel birikimin şehrin markalaşması yönünde büyük önem taşıdığını ve İstanbul bağlantısıyla bu çabaların destekleneceğini kaydetti.

Avusturya'nın 2. büyük kenti

Avusturya'nın en büyük 2. şehri ve Steiermark Eyaleti'nin başkenti olan Graz, saklı sokakları, romantik avluları ve mimari dokusuyla turistlerin ilgisini çekiyor. UNESCO'nun 1999 yılında Dünya Miras Listesine giren Graz, ''Orta Avrupa'nın en iyi konumlanmış şehri'' olarak anılıyor.

''2003 Avrupa Kültür Başkenti'' unvanını alan kentte, silah deposu ''Tophane'' (Landeszeughaus) 30 binden fazla silah çeşidinden oluşan koleksiyonu barındırıyor.

Mur Nehri'nin ikiye ayırdığı kentte, bisikletle ulaşım tercih edilirken, Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle Mur Nehri'nin üzerine inşa edilen ''Mur Adası'' nehrin iki yakasını birleştiren yüzen bir ada konumunda. Graz'ın sembolü olan 28 metre yüksekliğindeki saat kulesi, manzarasıyla şehrin kuş bakışı bir şekilde görülmesini sağlıyor.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:30
Anahtar Kelimeler:
THYönce Vatan
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