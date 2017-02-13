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THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor

Sefer sayesinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya ile Cezayir arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlanacak.

THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor

Sefer sayesinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya ile Cezayir arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlanacak.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:10
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THY'den karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatılıyor

Türk Hava Yolları (THY), karşılıklı Antalya-Cezayir seferi başlatıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 ülkede 296 noktaya uçuş sağlayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, 2017 yaz sezonunda kapsamlı networküne Antalya-Cezayir-Antalya seferlerini de ekleyecek.

Antalya-Cezayir güzergahında düzenlenecek karşılıklı seferler, 8 Temmuz itibarıyla haftada üç gün icra edilecek.

THY direkt düzenleyeceği bu seferlerle yolcularına, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya ile Cezayir arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıAntalya-CezayirTHY
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