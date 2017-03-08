THY'den kadın yolculara 'Kadınlar Günü' sürprizi

Türk Hava Yolları (THY) açıklamasına göre, şirket 8 Mart saat 00.00 itibarıyla İstanbul çıkışlı 50’den fazla uçuşta, ekonomi sınıfı bilete sahip kadın yolcular için özel olarak hazırlanan çiçek ve özel kontuarda, business hizmet verdi.

Gün içinde 200’ün üzerinde kadın yolcuya bu şekilde hizmet verecek şirket, İstanbul çıkışlı uçuşlardaki tüm misafirlerine "Dünya Kadınlar Günü'nde, siz mutlu olun diye" mesajı yazan çikolata ikram ediyor, kabin ekipleri tarafından güne özel uçak içi anonslar yapılıyor.

THY, bugüne özel olarak katıldığı dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin standında da büyük bir zeytin ağacı yerleştirip kadın ziyaretçilerden mesaj kartlarına en sevdiği kadının ismini, onu neden çok sevdiğini ve onunla beraber uçmak istediği destinasyonu yazmaları halinde çekilişle 20 talihli kadına gidiş-dönüş bileti hediye edecek.