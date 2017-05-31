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THY'den ihracatçıya büyük indirim

THY'ye bağlı Turkish Cargo, yaş meyve sebze ihracatçısına kilogram başı taşıma ücretinde yüzde 73'e varan indirim imkanı sağladı.

THY'den ihracatçıya büyük indirim

THY'ye bağlı Turkish Cargo, yaş meyve sebze ihracatçısına kilogram başı taşıma ücretinde yüzde 73'e varan indirim imkanı sağladı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:42
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THY'den ihracatçıya büyük indirim

Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları'na (THY) bağlı Turkish Cargo yetkilileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği arasındaki anlaşmanın ardından, kilogram başı taşıma fiyatları yeniden belirlendi.

Turkish Cargo, kapasite ve destinasyon artırılması talebinin yanı sıra taşıma maliyetlerindeki indirim beklentisine olumlu cevap verdi.

Görüşmelerde, destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapılması ve uçak kapasitesinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla bu yıl 35 noktaya 20 bin tona yakın taze meyve sebze taşınması planlanıyor.

Turkish Cargo, yaş sebze meyve ihracatçısına, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu'da belirlenen 39 hatta, eski birim fiyatlarına göre yüzde 19 ila yüzde 73 arasında indirim uyguladı.

En fazla indirim Afrika'ya

Kilogram başına taşıma fiyatı ise 0,55 ila 2,30 dolar arasında değişiyor.

En fazla indirim Afrika'daki Lagos ve Şeyseller hatlarında yapıldı. Yüzde 73 iskonto yapılan iki hatta kilogram başına taşıma fiyatı 4,10 dolardan 1,10 dolara indirildi.

Turkish Cargo, en düşük fiyatlı taşımayı ise kilogram başına 0,55 dolarla Suudi Arabistan'ın Medine kentine yapacak. Medine'den sonra en düşük fiyatlı hatlar, 0,75 dolarla Frankfurt, Düsseldorf ve Maastricht oldu.

"İhracatçılar fiyatlardan memnun"

TİM Yönetimi Kurulu Üyesi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine, dünyanın ticari üs niteliğindeki kentlerine ürün gönderimini artırmayı ve destinasyon ağını genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Turkish Cargo yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen destinasyonlarda önemli fiyat indirimleri aldıklarını belirten Seyyar, şöyle konuştu:

"Uzun süren çalışmalarımızın meyvesini vermesi ve yüzde 73'lere varan indirimler bizleri çok memnun etti. Özellikle ihracatımızın en yoğun olduğu Avrupa ve Ortadoğu hatlarında kilogram taşıma fiyatlarının 0,55 dolar gibi düşük seviyelerden başlaması ve 1,10 doları aşmaması ihracatçılarımız adına çok sevindirici bir gelişme. Bu çalışmanın ardından yaş meyve sebze ihracatında ciddi bir atılım yapacağız. Önümüzdeki yıl hava kargoyla yıllık 20 bin tona yakın yaş meyve sebze ihracatı hedefliyoruz."

Seyyar, hava kargo imkanıyla ürünlerin raf ömrü ve katma değerlerinin artacağını dile getirdi.

İhracatta da yılda ortalama yüzde 20-30 bir değer artışı beklediklerini vurgulayan Seyyar, "Türk yaş meyve sebze ihracatçısı, hava kargo olanaklarının arttırılması halinde 172 bin 500 ton yaş meyve sebzeyi hava kargo ile ihraç edebileceği öngörüsünü ortaya koydu. Yıllar geçtikçe bu hedefe doğru ilerleyeceğiz."

Turkish Cargo'nun ihracatçılardan gelecek talepler çerçevesinde uçak filosunu genişleteceğini anlatan Seyyar, bu vesileyle yeni destinasyonların devreye gireceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYTurkish CargoTürk Hava YollarıTHYden Ihracatçıya Indirim
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