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THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası

THY, transfer merkezi İstanbul'dan Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'daki 24 uçuş noktasına kampanya dahilinde 119 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası

THY, transfer merkezi İstanbul'dan Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'daki 24 uçuş noktasına kampanya dahilinde 119 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:55
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THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul'dan, Avrupa'nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 24 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 19 Haziran-4 Temmuz'da satın alacakları biletlerle 1 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

Her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatlar THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYGüney Avrupa
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