THK Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak

ANKARA - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Metin Toprak, üniversitenin personel ihtiyacını tespit ettiklerini, 60 öğretim elemanı alımı için ilana çıkacaklarını belirterek, "Alınacak öğretim elemanlarının 33'ü yardımcı doçent, doçent ve profesör olacak. Geriye kalanlar ise öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek" dedi.



Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin dünyadaki sayılı havacılık ve uzay bilimleri üniversiteleri arasında olduğunu ifade ederek, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerinin olduğunu söyledi.



İnovasyon ve girişimcilik endeksinde daha yukarılara çıkmak istediklerini ifade eden Toprak, "Araştırma, geliştirme ve proje odaklı bir üniversite için yoğun bir yeniden yapılanma sürecine girdik. Araştırmacılığı öne çıkmış öğretim kadrosu ile yola devam etmeyi düşünüyoruz. Mevcut akademik ve araştırmacı kadromuzun daha fazla araştırma ve projelere yönelmesi için özendirici tedbirler planladık" diye konuştu.



Öğretim ve araştırmacı kadrosu niteliğinde önemli bir çeşitlenmeye ve kalite artırımına gideceklerini dile getiren Toprak, üniversitenin fakülte dekanlarıyla yaptıkları toplantılarda teknik olarak öğretim elemanı ihtiyacını tespit ettiklerini, 60 öğretim elemanı alımı için ilana çıkılacağını bildirdi.



Alınacak öğretim elemanlarının 33'ünün yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına alınacağını dile getiren Toprak, geriye kalanın da bir kısmının öğretim görevlisi bir kısmının da araştırma görevlisi olarak istihdam edileceğini kaydetti. Söz konusu alımlarla üniversitenin öğretim üyesi kadrosunda ciddi bir güçlendirme yapılacağını belirten Toprak, alımların bu yılki akademik yıla yetişeceğini ifade etti.



Akademik personelin sayısının artışına paralel olarak master ve doktora programlarının yeniden açılacağını anlatan Toprak, "Burada tezli yüksek lisans ve doktora programlarında hoca başına düşen öğrenci sayısı yüksek. Kadrolu eleman bakımından şu anda çok yüksek bir oran var. Üniversitemiz daha önce dışarıdan part time hocalardan danışmanlık alarak ihtiyacı karşılamış. Bizim bunu elden geldiğince kurum içi hocaların danışmanlığıyla yürütmemiz gerekiyor. Gerekiyorsa eş danışmanlık mekanizmasıyla kurum dışından ya da kurum içinden hocalardan yararlanma kararımız var" dedi.



Üniversitenin master ve doktora programlarının devam edeceğini dile getiren Toprak, yılda bir kez açılan master ve doktora programlarının, çok fazla talep gelmesi ve kapasitenin uygun olması halinde yılda ikiye çıkarılabileceğini söyledi. Toprak, yılda iki kez yapılması planlanan master ve doktora programlarında, yeni öğretim elemanlarının alınmasıyla herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağına dikkati çekti.



Yaklaşık 1,5 ay içinde söz konusu öğretim elemanı alımlarının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Toprak, birimlerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen öğretim elemanı alımının ardından üniversitenin akademisyen anlamında bir eksiğinin kalmayacağını kaydetti.



