Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi

İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla daha fazla boy göstermeye başlayan yaz meyveleri, market, manav ve pazar tezgahlarını renklendirdi.

Tezgahlarda, mandalina ve portakal gibi kış meyveleri, yerini çağla, erik, çilek, karadut, kiraz, kavun, karpuz gibi yaz meyvelerine bırakıyor. Mersin'den gelen nektarinin kilosu 15, yeşil erik 12, çağla, kavun ve kayısı 10, karpuz 5, çilek 6 liradan satılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinden manav Osman Özçivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz meyvelerinin yeni çıktığını ve meyve fiyatlarının, hem ilk ürünler olması hem de geciken hasat nedeniyle biraz pahalı olduğunu söyledi.

Özçivi, buna rağmen yaz meyvelerine talebin yoğun olduğunu ifade ederek, mayıs ayının ardından fiyatların düşeceğini ve normal seviyelerine geleceğini aktardı.

İran karpuzu dilimle satılıyor

Yaz meyvelerinin fiyatlarına da değinen Özçivi, ''Şu anda nektarinin kilosunu 15, eriğin 12, çağla, yeni dünya, kavun ve kayısının 10, ayva ve muzun 8, çileğin 6, armudun 5 liradan liradan satıyoruz. Ayrıca yine çok satılan ürünlerimizden ananasın tane fiyatı ise 10 lira. İran'dan ithal edilen karpuzu ise şimdilik kilogram fiyatının 5 lira olması nedeniyle çeyrek dilimler halinde satıyoruz. Dilim fiyatı ise 8 lira. 8 kiloluk bir karpuz 40 liradan alıcı buluyor.'' diye konuştu.

Bir manavın satış sorumlusu Ahmet Genç de yaz meyvelerinin fiyatının, mayıs ayının ortalarına doğru hava sıcaklığının artması ve hasadın hızlanmasıyla en az yarı yarıya düşeceğini belirtti.

Genç, erik ilk çıktığında yaklaşık bir ay önce kilosunun 300 lira olduğunu, şu sıralar ise 12 liraya kadar gerilediğini belirterek, "Fiyatlar, zamanla cep yakmayan noktaya inecek. Hem vatandaşları hem de bizleri memnun edecek." dedi.

"Meyve rekoltesi bu yıl çok yüksek"

Bursa Sebze-Meyve Komisyoncu İşadamları Derneği Başkanı İsmail Aslım da bu sene ilkbahar mevsiminin geçen yıla oranla biraz soğuk geçtiğine dikkati çekti.

Aslım, ''Meyve fiyatlarının şu an için pahalı olmasının temel sebebi, ilkbahar mevsiminde gecelerin geçen yıla göre biraz daha soğuk geçmesi. Yine de meyve rekoltesi bu yıl çok yüksek, piyasada son derece fazla ürün var. Vatandaşlarımız özellikle mayıs ayından itibaren meyve fiyatlarının da düşmesiyle bol bol kaliteli ve ucuz ürün yiyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.