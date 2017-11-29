Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
102068
ALTIN
164.730
DOLAR
3.9550
STERLİN
5.2997
EURO
4.6906
Beşiktaş'tan tarihi fark
Beşiktaş'tan tarihi fark
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı

TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi

TESK Genel Başkanı Palandöken, hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde milli para kullanılması gerektiğini bildirdi.

TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi

TESK Genel Başkanı Palandöken, hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde milli para kullanılması gerektiğini bildirdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:49
0 Okunma
TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, uluslararası ticaretin bile milli parayla yapılabilmesi için çalışmaların yürütüldüğü bu dönemde, Türkiye içindeki işlemlerin döviz cinsinden gerçekleştirilmesine anlam veremediğini belirtti.

Özellikle iş yeri kiralamalarında ödemelerin dövizle talep edildiğine işaret eden Palandöken, döviz üzerinden alışverişin Türkiye'ye kaybettirdiğini vurguladı.

Palandöken, döviz kurlarındaki artışla kirasını dolar ve avro cinsinden ödeyen iş yeri sahiplerinin zor duruma düştüğünü hatırlatarak, "Dolar ve avronun sürekli yükselmesi, dükkan kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen esnafın maliyetini artırıyor. Hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde milli para kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı döviz olmayanın döviz kuru üzerinden borçlanmasının bir nevi kumar olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu devirde insanlarımıza dövizi yasaklayacak halimiz yok ancak ülke içindeki işlemlerin milli para cinsinden yapılması için kamu spotları hazırlanmalı ve vatandaşlar uyarılmalı. İş yeri kiraları tamamen bankacılık sisteminden ödenmek zorunda olduğu için dövizle kira ödeyenlerin tamamı kayıt altında. Döviz üzerinden kira ödeyenler, iş yeri sahipleriyle görüşerek ödemelerini ve sözleşmelerini milli para cinsinden yapmalı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKBendevi Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK'ten okullara mobilya yardımı
TÜİK'ten okullara mobilya yardımı
Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi
Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi
"Türkiye 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi"
"Türkiye 15 yılda muazzam bir başarı gösterdi"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
Türk tüketicisi 'Black Friday'e hızlı adapte oldu
Türk tüketicisi 'Black Friday'e hızlı adapte oldu
Serveti 100 milyar doları geçti
Serveti 100 milyar doları geçti
İngiliz turist rezervasyonunda yüzde 79'luk artış
İngiliz turist rezervasyonunda yüzde 79'luk artış
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ