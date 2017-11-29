TESK'ten 'kira ödemelerinde milli para kullanılsın' önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, uluslararası ticaretin bile milli parayla yapılabilmesi için çalışmaların yürütüldüğü bu dönemde, Türkiye içindeki işlemlerin döviz cinsinden gerçekleştirilmesine anlam veremediğini belirtti.

Özellikle iş yeri kiralamalarında ödemelerin dövizle talep edildiğine işaret eden Palandöken, döviz üzerinden alışverişin Türkiye'ye kaybettirdiğini vurguladı.

Palandöken, döviz kurlarındaki artışla kirasını dolar ve avro cinsinden ödeyen iş yeri sahiplerinin zor duruma düştüğünü hatırlatarak, "Dolar ve avronun sürekli yükselmesi, dükkan kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen esnafın maliyetini artırıyor. Hem esnafın hem de mülk sahiplerinin mağdur olmaması için kira ödemelerinde milli para kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı döviz olmayanın döviz kuru üzerinden borçlanmasının bir nevi kumar olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu devirde insanlarımıza dövizi yasaklayacak halimiz yok ancak ülke içindeki işlemlerin milli para cinsinden yapılması için kamu spotları hazırlanmalı ve vatandaşlar uyarılmalı. İş yeri kiraları tamamen bankacılık sisteminden ödenmek zorunda olduğu için dövizle kira ödeyenlerin tamamı kayıt altında. Döviz üzerinden kira ödeyenler, iş yeri sahipleriyle görüşerek ödemelerini ve sözleşmelerini milli para cinsinden yapmalı."