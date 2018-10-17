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TESK'ten 'indirim' uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli" dedi.

TESK'ten 'indirim' uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli" dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:29
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TESK'ten 'indirim' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti.

Mağazalarındaki tüm ürünlere zam yapanların şu an yalnızca belli kalemlerdeki ürünler için sadece yüzde 10 indirim yaptığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamındaki indirim kampanyasını adeta kar kampanyasına çevirdiler. Zaten bu mücadele kampanyası başlamadan önce tüm ürünlere yüzde 50'nin üzerinde zam yapılmıştı. Şimdi yalnızca belli başlı ürünlerde yüzde 10 indirim yapmak yeterli değil."

Satılmayan ürünlerde yapılan indirim kampanyasıyla müşteri çekmenin doğru olmadığını vurgulayan Palandöken, "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli. Kimse enflasyonla mücadele üzerinden menfaat sağlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKBendevi Palandöken
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