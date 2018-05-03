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TESK'ten 'faiz ve konut' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır." açıklamasında bulundu.

TESK'ten 'faiz ve konut' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır." açıklamasında bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
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TESK'ten 'faiz ve konut' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının faiz oranını 0,75 baz puan artırarak 12,75'ten yüzde 13,50'ye yükseltmesinin her alanda olumsuz etkilerinin olacağını ve özellikle son dönemde durma sürecine giren inşaat sektörünü etkileyeceğini bildirdi.

Faizlerin ve fiyatların yüksek olmasının konut satışlarını düşürdüğüne dikkati çeken Palandöken, "Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Bu azalışta ve inşaat sektörünün durgunlaşmasının altında konut kredi faizlerinin yüksek olması yatıyor. Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır. Faizler yüzde 1'in, hatta 0,80'in de altına düştüğünde alış ve satışlarda canlanma yaşanır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesiyle piyasanın canlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konut alan vatandaş o muhitteki esnaftan alışveriş yapıyor, o güzergahtaki taksiyi, dolmuşu kullanıyor. Bina inşaat maliyetleri geçtiğimiz yıl yüzde 20, bu yıl ise yüzde 40'lara kadar arttı. Bu artış konut satışlarına yansıtıldığında, yüksek faizlerle birlikte vatandaşın ev alabilme ihtimali daha da düşüyor. Bu sebeple inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin de fedakarlık yaparak daha uygun fiyatlı satışlar gerçekleştirmesi lazım. Ekonomimizin dar boğaza girmemesi için her sektörü etkileyecek bu canlanmaya ihtiyacı var."

AA

Anahtar Kelimeler:
TESKFaizKonut Kredi FaizleriBendevi Palandöken
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