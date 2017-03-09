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Terör mağduru üreticiye müjde

Başbakan Yardımcısı Şimşek, terör olayları nedeniyle Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de mağdur olan üreticinin tarımsal kredi borçlarının faizsiz bir yıl erteleneceğini belirtti.

Terör mağduru üreticiye müjde

Başbakan Yardımcısı Şimşek, terör olayları nedeniyle Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de mağdur olan üreticinin tarımsal kredi borçlarının faizsiz bir yıl erteleneceğini belirtti.

09 Mart 2017 Perşembe 12:09
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Terör mağduru üreticiye müjde

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, terör mağduru esnaf, sanatkar ve üreticinin yaralarını sarmak için birçok koldan çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda gelen talepleri de titizlikle değerlendirerek, gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Geçen hafta bölge ziyareti sırasında terör olayları nedeniyle mağdur olan üreticinin sorunlarını dinlediğini ve vatandaşlardan kredi borçlarının ertelenmesi yönünde birçok talep aldığını anlatan Şimşek, yaptıkları değerlendirme sonucunda çiftçinin tarımsal kredi borcunun ertelenmesi yönünde karar aldıklarını ve buna ilişkin kararname taslağını Başbakanlığa gönderdiklerini kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören üreticileri kapsayacağını anlatan Şimşek, Ziraat Bankası ve TKK'ya olan tarımsal kredi borçların faizsiz bir yıl ertelenmesiyle bölgedeki üreticinin rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Söz konusu kararın gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini belirten Şimşek, borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan üreticilerin, kararın yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Ziraat Bankası veya TKK’ya yazılı müracaat edebileceklerini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekTerör MağduruTKK
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