Termal serada üretilen domatesler Avrupa'ya satılıyor

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde termal suyla ısıtılan 50 dönümlük serada üretilen salkım domatesler, Avrupa'nın 10 ülkesine ihraç ediliyor.

Seranın işletme müdürü Fatih Kördemirci, 2008 yılında kurulan ve yılda bir kez dikim yapılan serada 2 bin 500 ton salkım domates yetiştirildiğini söyledi.

Seracılığın merkezinin Antalya olarak bilindiğini dile getiren Kördemirci, "Bölgemizin en büyük avantajı jeotermal enerjinin bulunmasıdır. Yine Afyonkarahisar ışık miktarını yoğun alan yerlerden birisidir. Serada yeteri kadar ışık olmazsa maalesef üretim de olmaz. Bu konu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada geçerlidir. Biz de yatırımımızı yapmadan önce yaklaşık bir yıl Çobanlar'daki ışık miktarının ölçümünü yaptık. Afyonkarahisar o yüzden bizim için yatırım yapılması gereken noktalardan bir tanesiydi ve 50 dönümlük tesisimizi buraya kurduk." dedi.

Kördemirci, domates hasadının temmuz ayında başladığını, kasım ayına kadar sadece iç piyasaya ürün gönderdiklerini aktardı.

Kasımdan nisan ayına kadar ise üretilen ürünlerin tamamının Avrupa'ya ihraç edildiğini anlatan Kördemirci, "İhracat pazarımızın merkezi Hollanda’dır. Ürünlerimiz oradan diğer Avrupa ülkelerine paletler halinde sevk edilmektedir. Domateslerimizin İngiltere, Polonya, Çekya ve Almanya gibi ülkelere dağıtımı yapılmaktadır. Yine diğer ülkelerden de talep oluştuğu zaman Hollanda’dan gönderilmektedir. Burada ürettiğimiz domatesleri 10 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Yarıdan fazlası yurt dışına gidiyor

Yıllık üretimlerinin 2 bin 500 ton olduğunu ifade eden Kördemirci, bunun bin 300 tonun ihraç edildiğini anlattı.

Kördemirci, kaliteli domates yetiştirmeye büyük önem verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Ürünleriniz kaliteli olmazsa zaten ihracat yapamazsınız. Yine iç piyasada da çok sıkıntı çekersiniz. Biz sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Bu iş bir yıllık veya bir seferlik değildir. 2008 yılından bugüne kadar bu işe Afyonkarahisar'da devam ediyoruz. Kalitemiz yüksek, pazarımız bu seviyede olmasaydı üretime devam edemezdik."