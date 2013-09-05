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Tereciye tere sattık

Türkiye'de çerezlik ayçekirdeği üretiminin dörtte birinin karşılandığı Denizli'den, bu alanda dünya çapında söz sahibi olan ülkelerden Rusya'ya ihracat yapıldı.

Tereciye tere sattık

Türkiye'de çerezlik ayçekirdeği üretiminin dörtte birinin karşılandığı Denizli'den, bu alanda dünya çapında söz sahibi olan ülkelerden Rusya'ya ihracat yapıldı.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:10
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Tereciye tere sattık

DENİZLİ 

Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sezgin Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl üretilen ortalama 170 bin ton çerezlik ayçekirdeğinin, 44,5 bin tonluk bölümünün Denizli'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Genelde yağlık olarak tarımı yapılan ayçekirdeğinin çerezlik amaçlı üretiminin de son yıllarda oldukça yaygınlaştığını ifade eden Kutlu, çerezlik ürün çeşitlerinin yüksek protein ve iç oranı, iri ve dolgun tane, parlak kabuk rengi ve yüksek tane ağırlığı gibi özellikler taşıdığını belirtti.

Ayçekirdeği tarımının Çivril, Çal ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak yapıldığı ve hasadın başladığını hatırlatan Kutlu, bölgede yetiştirilen ürünlerin kuruyemiş sektörü tarafından öncelikli olarak tercih edildiğini dile getirdi. Ürünlerin hasadının ardından yüksek fiyata alıcı bulduğuna işaret eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geçen yıl 170 bin ton çerezlik ayçekirdeği üretildi. Denizli tek başına bu üretimin yüzde 25’ini karşıladı. Bu yıl yaklaşık 50 bin ton ürün rekoltesi hedefleniyor.  Ayçekirdeği üretiminde en önemli nokta ihracattır. Son yıllarda hızla artan ihracatımız var. Dünyadaayçekirdeği üretiminde Rusya ilk sıralarda yer alıyor. Denizli, bu ülkeye bile ürettiği kaliteli ürünle ihracat yapıyor. Geçtiğimiz yıl ilimizden Rusya'ya 2 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl bu rakamın daha da artacağını tahmin ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:11
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Tereciye Tere Sattık
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