Temmuzda yüzde 4,76 zam

ANKARA - Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3'lük zam alacak devlet memurları ve emeklilere, 6 aylık enflasyonun 4,76 çıkması üzerine fark imkanı doğdu. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, temmuzda toplamda yüzde 4,76 zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda tüketici fiyatları yüzde 0,51 düşerken, ocak-haziran dönemi enflasyonu ise yüzde 4,76 olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk yarısında toplu sözleşme uyarınca yüzde 3 zam alacak devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Enflasyon farkı, yüzde 3'lük artışla maaşlara ilave edilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 4,76 olacak.